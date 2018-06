Kristelová křtila kalendář, silikonové krásky měly vstup zakázán

"Je to pech, chřipka mě trápí už třetí den. Z lékárny jsem si donesla domů tašku léků, nechala si píchnout kalciovku a večer jen přežívám, místo abych si ho užívala. Ale stejně jsem ráda, že se tady všichni sešli, moc jsem se na to těšila," říká Kristelová.



Kateřinu Kristelovou přišel podpořit i nový přítel Martin Tůma

V Café Life nechyběl ani moderátorčin nový partner, hokejista Martin Tůma, s nímž chodí tři měsíce. Dlouho se ale zdržet nemohl, protože ho druhý den brzo ráno čekal trénink v Ústí nad Labem. Pohledný hokejista je prý Katčiným nejlepším lékem. "Poprvé jsme zažili, co to je, když je jeden z nás nemocný a druhý musí zafungovat a starat se. Martin funguje skvěle, stará se o mě opravdu s láskou."



Kateřina Kristelová s Vladimírem Štrossem

Hlavní dárek od svého milého teprve dostane, narozeniny má totiž až 16. listopadu. Jeden prezent už ale obdržela s předstihem - víkend v lázních Poděbrady. Bohužel to byl právě víkend, kdy ji přepadla chřipka a který měl Tůma po dlouhé době jediný volný. Na romantiku spojenou s lázeňskými procedurami a procházkami si tedy oslavenkyně bude muset počkat.



Kmotrem kalendáře byl Václav Noid Bárta

Kalendář na rok 2009, který letos nafotila ve Venezuele s Vladimírem Štrossem, jí pokřtil Václav Noid Bárta. Vždycky se jí totiž líbil. "Ještě než jsem poznala Martina, říkala jsem, že je to vážně hodně pěknej chlap. No a protože jsem chtěla, aby mi kalendář pokřtil právě takový chlap, který navíc není profláklý podobnými akcemi a nekřtí každý týden něco, volba padla na Vaška. Kalendář je navíc symbolikou ženství, vypovídá o tom, co dělá ženu ženou, a Vašek je pro mě symbolem mužství. Byla jsem moc ráda, že tuhle nabídku přijal a postavil se k ní zodpovědně. Hned si všechno o mně našel na internetu a nakoukal si fotky, aby byl informovaný.



Moderátorem večera byl Libor Bouček

Křtu kalendáře přihlížela i maminka Kristelové a mladší sestra, která, ač brunetka, vypadá jako její kopie. Moderování se ujal Libor Bouček, jenž dorazil s přítelkyní.

Jistí lidé na něj měli vstup zakázaný. "Nebudu je jmenovat, ale nechtěla jsem, aby to byla party vyvolených a big brotherů nebo pseudomodelek se silikonama. Přála jsem si zkrátka milou oslavu s přáteli. A jaký si přeju dárek? Po všech těch mých rozchodech a zvlášť po tom posledním, kdy jsem už skoro plánovala svatbu, jsem si přála najít lásku. Martin je pro mě nejcennější dárek, můj ‚Mistr Big‘.