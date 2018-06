Kristelová je těhotná, svatba bude už v dubnu

"Je to pravda, jsem těhotná. Končím teď třetí měsíc a musím říct, že je to pro mne naprosto úžasný stav. Navíc se cítím dobře, netrápí mne žádné těhotenské nevolnosti," říká moderátorka.

Miminko sice nebylo plánované, ale zamilovaný pár udělal ještě zamilovanějším. "Přestali jsme si dávat pozor a přestože to nebylo cílené, jsme šťastní, že to vyšlo. Jsme si vědomi toho, že je to obrovská radost a dar, sami máme totiž kolem sebe spoustu párů, kterým se dítě počít nedaří," dodává Kristelová.

Podezření na jiný stav potvrdil těhotenský test a budoucí tatínek, hráč prvoligového týmu Českých Budějovic, se o něm dozvěděl po telefonu. "Byla jsem zrovna v Praze a když se mi potvrdilo moje tušení, volala jsem hned Martinovi do Budějovic. Měl obrovskou radost a chtěl, abych přijela. Vlastně abychom oba přijeli, že nás chce mít u sebe. Bylo to poprvé, co použil množné číslo, od té doby v něm už přirozeně mluvíme oba," vypráví Kateřina.

Nebylo proč jeho přání nevyplnit a tak všeho nechala, zrušila na ten den dokonce práci a jela sdílet radost za svou láskou. "Na vlastní oči jsem viděla, jak dokáže být ten chlap jako hora, kterého nic neporazí, dojatý. Nechal se slyšet, že je to stokrát lepší než medaile nebo pohár. Já si teď vedle něj připadám jako princezna, neuvěřitelně se o mne stará. Cítím se ve spojení s ním neporazitelná a vím naprosto jistě, že Martin je můj životní jackpot," říká moderátorka.

Kromě pořizování výbavičky a těšení se na přírůstek do rodiny, bude budoucí rodiče zaměstnávat svatba. Kvůli těhotenství totiž nebude podle původního plánu v létě, ale již v dubnu. A změní se například i počet svatebčanů. "Kvůli mému stavu jsme museli pár věcí přehodnotit, sto šedesát lidí asi nakonec zvát nebudeme."

Další podrobnosti o svém těhotenství moderátorka tají, považuje ho totiž za intimní věc, kterou by měli všichni respektovat. "Není to zrovna lehké období, i když ho třeba zrovna považuju za nejšťastnější období mého vztahu s Martinem," míní. Kazí ho jen fakt, že se právě v této době na její adresu vyrojila spousta nesmyslů.

"Showbyznys mě živí pět let a umím mít nad spoustou věcí nadhled. Absurdní lži k nim ale nepatří. Stejně tak to cítí i Martin a já jsem ráda, že ho mám a že se o ně v případě potřeby se svými právníky postará.

Bydlet bude nastávající maminka pochopitelně tam, kde bude její partner hrát hokej. Hlavně pár měsíců po narození miminka se tedy hodlá zdržovat jen v Českých Budějovicích. Byt v Praze si ale ponechá. "Budu se opravdu nějaký čas věnovat jen svojí rodině. Máme tatínka, který se postará a kdo mě zná, ví, že jsem obrovský spořínek a že si můžu dovolit být klidně dva roky doma. To ale se svou povahou tak dlouho nevydržím, takže bych ráda zase moderovala. V kontaktu jsem také stále s televizí Barrandov a věřím, že se s diváky na jejích obrazovkách ještě uvidím," uvádí Kristelová.

Na mateřskou ještě zdaleka neodchází, moderovat chce v podstatě celé těhotenství. "Doufám, že pro klienty budu zajímavější ještě víc s bříškem než bez něj," uzavírá s úsměvem.