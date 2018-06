Kristelová hubne, na své první přehlídce odhalí tělo

"Jím jenom ovoce a zeleninu a dole mám tři kila. Především jsem ale objevila zázrak zvaný bezbolestná liposukce, což je nová metoda radiofrekvenční liposukce. Zjednodušeně řečeno je založena na zahřívání tukové tkáně, takže mi v podstatě rozpustila všechny problémové špíčky na těle. Baví mě, že to fakt vůbec nebolí, trvá to necelou hodinku a domů jdu bez problémů okamžitě po zákroku. No a nejvíc mě baví, že jsou vidět výsledky hned po prvním sezení. Takhle ploché bříško jsem měla snad naposledy ve třinácti," líčí moderátorka.

Ze své premiéry velké módní show, která se odehraje již ve středu ve vyhlášeném pražském Zlatém stromě, má obavy. Ne ovšem proto, že by měla nedokonalou postavu, spíš proto, aby nezakopla a neupadla. Trému bude mít i před přítelem, hokejistou Litvínova Martinem Tůmou, který se samozřejmě přijde podívat.

O její kalendář, který byl letos vydán v limitované edici, však Martin v rámci programu soutěžit nebude. Už ho má totiž dávno doma. Kateřina bude vybírat výherce z ostatních přítomných pánů. A velmi netradičně. "Budu posuzovat hrudě mužů, takže každý, kdo bude mít o kalendář zájem, se bude muset svléknout do půl těla," prozrazuje Kristelová.

Premiéru na mole ve spodním prádle bude mít také nedávná vítězka soutěže o nejkrásnější nohy, tanečnice Libuše Vojtková. Zakrývat se bude moci stejně jako Romana Pavelková nebo Dominika Kadlčková maximálně kabelkami z internetového obchodu.