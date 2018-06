VIDEO: Perverzní Karkulka Kristelová a bosorka Finková slavily masopust

"Vím, co se slaví. Pro mě je masopust oblíbený svátek. Pocházím z malé jihočeské vesnice Radenín a tam se to nesmírně drží. Pro mě je to definitivní ukončení zimy, vítání jara a oslavy v bodrém stylu," řekla moderátorka Kateřina Kristelová, která na kameru iDNES.cz také popsala svou masku.

"Já jsem taková perverzní Karkulka. Tady mám pizzu v košíčku, jablko, banán a citron. Takhle oblečená jsem proto, abych okouzlila nějakýho vlka," prohlásila.

Na konec zimy a příchod jara se už moc těší také zpěvačky Tereza Mátlová a Linda Finková, která měla nejstrašidelnější masku.

"Já jsem něčí milenka. Neřeknu ale čí. A jsem kombinovaná s milencem," řekla Finková s maskou bosorky na obličeji.

"Masopust na Malé Straně má tradici delší než sto let, protože tady v centru města se vždycky lidé chodili bavit tím, že končila zima, začínalo jaro," řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.