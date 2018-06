Kristelová podlehla kolegovi Kazmovi. Jsme pár, přiznává poprvé

"Odolávala jsem, ale Kazma si mě našel a nepustil mě, a tím si mě získal. Měl to zpočátku hodně těžké, protože jsem se před chlapama uzavřela a myslela jsem si, že budu několik let sama. On si ale počkal. A to, jak se ke mně choval a chová, je pro mě jasným signálem, že vedle mě konečně stojí kluk, co mě má neskutečně rád," říká Kateřina Kristelová.

Kateřina Kristelová a Martin Tůma v době, kdy byli ještě manželé. Kateřina Kristelová a Kamil Kazma Bartošek na první společné dovolené.

Zároveň odmítá spekulace, podle nichž si Bartoška moderátorku vyhlédl i kvůli jejímu postavení. "Není mým kolouškem, táhne mu na třicet let a rozhodně ho neživím. Má svůj byznys, který mu šlape, a je na internetu velmi uznávanou obchodní značkou. Kazma patří k lidem, kteří mají svůj život i finance ve svých rukou, nouzí netrpí a já se o sebe umím skvěle postarat i sama," dodala.

Kristelová byla manželkou hokejisty Martina Tůmy, s nímž má dceru Claudii. Manželství se rozpadlo na jaře. Moderátorka se zpočátku nové lásce bránila, postupem času ale prý pochopila, že v žalu a výčitkách žít nechce.

"Přišel čas, kdy jsem si řekla, že už není potřeba smutnit a denně si sama v sobě řešit, proč i já musím potvrdit statistiky tím, že jsem se rozvedla. Prostě jsem se rozhodla, že se nebudu bránit někomu, kdo se ke mně chová jako k princezně, hýčká si mě a stará se o mě," doplňuje na adresu Kazmy.

Porozvodové vztahy s Martinem Tůmou má Kristelová rovněž vyřešené. "Jsme rodiče. To je jediný definitivní status. Martin má k malé vyživovací a otcovské povinnosti, a ty jsou jediné, které by měl plnit. Jinak si oba zasloužíme být šťastní. A v případě Claudinky platí, že má na světě jediného tátu a jedinou mámu. Kazma je její kamarád a není potřeba to jakkoliv dál pojmenovávat," uzavírá Kateřina Kristelová.