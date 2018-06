Její exmanžel změnil pohlaví, Kris Jennerová chce změnu příjmení

„Chystám se změnit své příjmení zpět na Kardashianová,“ řekla Kris Jennerová své dceři Khloe při natáčení reality show Keeping Up With The Kardashians.

Pro změnu se rozhodla po 24 letech. A když jí dcera řekla, že je to divné a proč se raději nevrátí ke svému dívčímu příjmení, Kris jí to vysvětlila.

„Kdybych byla Houghtonová, neznělo by to dobře. Když Bruce může změnit své jméno na Caitlyn, myslím, že já můžu v pohodě také,“ prohlásila.

Šlo na narážku na jejího exmanžela Bruce Jennera, s nímž žila 24 let a mají spolu dvě dcery. Olympionik loni prodělal změnu pohlaví a stala se ze něj Caitlyn Jennerová (více zde).

Prvním manželem Kris byl právník Robert Kardashian, s nímž má čtyři děti, včetně profesionální celebrity Kim Kardashianové.