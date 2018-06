Kretschmerová se na chvíli zbaví Evíka, exceluje jako milovnice trampu

"Je to milý. Pořád se mi stává, že na mě lidé pokřikují Evíku. Chvíli váhám, než se na ně otočím, ale pak vím, že to bylo na mě. Když jsme Slunce, seno... tehdy točili, netušili jsme, že ho budeme sledovat na Silvestra i po dvaceti letech. To se Zdeňkovi povedlo, a tímto ho zdravím a gratuluju, že se mu povedla milá letní komedie," řekla iDNES.cz Jaroslava Kretschmerová.

Ta se nyní bude stále častěji objevovat v pražském Divadle Kalich v hudební retrokomedii Ondřeje Havelky Zločin v Posázavském Pacifiku. Jak u Havelky bývá zvykem, děj opět zasadil do doby první republiky, kdy čeřil vody milovaný i nenáviděný tramping.

Kretschmerová hraje hned čtyři postavy - Emu, Mary, Ditu a Lory. Kromě špičkových hereckých výkonů, které místy s nadsázkou hraničí se schizofrenií, předvádí i dokonalý hudební talent. Není tak divu, že se jí před začátkem lehounce klepala kolena, přestože premiéry zpravidla odehraje bez nervozity.

Zločin v Posázavském Pacifiku Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde. Budeme trnouti a o sličnou hrdinku se obávati na pikovické dráze železniční, v opuštěném srubu osady Ontário, v obávaných peřejích řeky Sázavy i v neprostupných lesích plných divé zvěře. Poblíž je však neohrožený jinoch, ošlehaný větry oceánů, s vždy dobře nabroušeným tomahawkem v ruce...

"Na trému moc netrpím, ale teď jsem lehounkou měla. Hrát pro pražské publikum v Divadle Kalich je radost a čest, a protože jsme nechtěli být zahanbeni, postavili jsme se k tomu hodně zodpovědně. A ještě premiéra trvala o půl hodinky déle, než měla. Sama jsem byla celým představením okouzlena. Když navíc hraje živá kapela, pak to má šmrnc," líčí herečka, která spíš než tramping zažila skauting.

"Byl tuším na chvíli povolen v osmašedesátém, byla jsem členkou rok a půl a zažila jsem noc pod širákem i plnění nejrůznějších bobříků," směje se nezaměnitelně Kretschmerová.

To Ondřej Havelka, který je s Martinem Vačkářem podepsaný pod scénářem, k volnočasovým aktivitám v přírodě příliš kladný vztah nemá. A nebojí se to přiznat. "Osobně jsem k trampingu velmi zdrženlivý. Klepat kosu ve spacáku a ještě k tomu jej sdílet s mravenci, to není nic pro mě," uvedl Havelka, který do představení Zločin v Posázavském Pacifiku obsadil i svou dceru Rozalii, jež ve hře coby pouliční zpěvačka hraje, zpívá a tancuje.

V hlavních rolích se dále představuje dvojice z mladoboleslavské scény Petra Nakládalová a Petr Halíček, Bohumil Klepl, Ota Jirák, Anna Polívková či Martin Zbrožek, který vtipnou dvojrolí manželů Topičových přivádí diváky do kolen.