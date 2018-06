Křesťanské velikonoční symboly

Dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Má řadu podob - ve tvaru písmene T, X (kříž sv. Ondřeje), rovnoramenný kříž řecký, klasický kříž latinský s delší spodní částí.

Velikonoční oheň

Zapálení svatého velikonočního ohně je pro křesťany o velikonocích centrální události. Oheň se zapaluje s světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci (ze soboty na neděli). Od něho se zapálí velikonoční svíce, která se ve slavnostním průvodu vnese do temného kostela.

Velikonoční svíce

Podle staré tradice se od svíce vnesené do temného kostela zapálí spousta dalších svící, což má charakterizovat Kristovo vzkříšení, noc proměňující se v den. Svíce je většinou ozdobena křížem, nad nímž jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány a nad ním je první a poslední písmeno řecké abecedy - alfa a omega. Alfa je začátek, omega konec všeho.