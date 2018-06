Křest sexy kalendáře Jitky Čvančarové: erotické dusno a berle

"Umím lépe jiné věci než se svlékat. Erotično a sex-appeal je podle mne cítit i přes pytel, tak jsme to s fotografem Jiřím Turkem zkusili přes ten pytel. Šlo nám hlavně o to, udělat krásné obrazy, a to se snad i díky prostředí zámku Lednice a jeho okolí povedlo," vysvětluje Čvančarová.

Na slavnostní křest kalendáře Stock do hotelu Mandarin Oriental Prague přišla, tedy lépe řečeno dobelhala se, v dlouhých saténových černých šatech, které měly neobvyklý, ale nucený doplněk - berli.



Kalendář Jitky Čvančarové pokřtila Tereza Kostková fernetem

Herečka totiž pár dní předtím spadla při natáčení z koně a natrhla si stehenní sval. "Udržet se na dámském dobovém sedle není snadné. Sval mi praskl ale až později, při generálce hudební komedie Adéla ještě nevečeřela. V pátek jsem měla mít premiéru. Co se dá dělat, přijdu na Broadway jako divák," říká herečka.

Nohu bude mít zafixovanou nejméně tři týdny a vzdát se musí samozřejmě veškeré práce. Těší se alespoň na to, jak ji bude její přítel, herec Martin Hofmann, nosit na rukou.



Poblahopřát přišli i kluci z All X

Na večírku si ale musela vystačit s pomocí jiných mužů. "Martin je pracovně zaneprázdněn, navíc nemá večírky a mediální zájem rád. Přijede pro mne, až tady skoro nikdo nebude, a odnese si mne na rukou," dodala s úsměvem.



Na akci přišla Iva Kubelková s přítelem

Křest uvedla kolegyně Čvančarové Tereza Kostková a oslavit ho s ní přišli například Iva Kubelková s partnerem, Olga Lounová, Yveta Blanarovičová nebo David Suchařípa. Kmotry byli její kamarádi ze skupiny All X.