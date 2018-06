Křest ohněm nebyl falšovaný

15:30 , aktualizováno 15:30

Pod pokličku svých kuchařských znalostí nechala zpěvačka Eva Pilarová nahlédnout, prostřednictvím svých kuchařek, už několikrát. Teď se ovšem prozrazuje celé tajemství zpěvaččiny kuchyně: u nich doma vaří její muž Jan Kolomazník! Jak jinak by se totiž mohla zrodit kuchařka Láska prochází žaludkem aneb co chutná Evě Pilarové, jejímž autorem je právě Jan Kolomazník? Aby to Evě Pilarové nebylo líto pokřtila současně i ona svou novou knihu - Dobré jitro na stanici Praha, ve které vypráví o zákulisí rádia a příhody o lidech se kterými dělala rozhovory.