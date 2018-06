Kreslené vtipy posílejte do Brna

"Soutěž je rozčleněna do šesti věkových kategorií a je určena všem, kterým není lhostejný stav zhoršujícího se životní prostředí," uvedl Šubrt. Doplnil, že loni se soutěže zúčastnili například občané Slovenska, Ukrajiny, Estonska a Ruska. Letos organizátoři akce o soutěži informovali také ve Velké Británii, proto očekávají, že vtipy dostanou poštou i ze západní Evropy.Do ekologické kreslené soutěže se například před dvěma lety zapojilo více než 2500 amatérských výtvarníků. Stejně jako v uplynulých letech mohou zájemci i letos zasílat vtipy do konce dubna do Centra volného času Ulita, Stamicova 7, Brno, poštovní směrovací číslo 623 00. Vítěze soutěže vybere do poloviny června devítičlenná odborná porota, dodal Šubrt.