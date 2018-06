Krejza z Pout prožil národní svatbu

"Bylo to přímo několik desítek dílů, než k tomu došlo, a byla to podle sledovanosti svatba přímo národní. I moje tři vnoučata, kterým je deset, sedm a pět let, mi volala - no teda dědo, co všechno ještě v tom seriálu budeš dělat?

Když jsem nejstaršího vnuka nedávno posílal autobusem do Plzně za jeho maminkou, tak hned přiběhly dvě dámy a nabídly se, že když jsem v tom seriálu takovej sympaťák, hodnej, laskavej, že mi vnuka ohlídají a předají jeho mamince. A ještě od nich dostal svačinu. Takže kam přijdu, tam mě ženy obskakují, dokonce i ty mladé."

René Přibil je rád, že Rodinná pouta budou dál pokračovat a počítají i s jeho rolí. Jen zatím vůbec netuší, co ho dál čeká.

"Vím jen, že autorky seriálu moji seriálovou manželku poslaly za dcerou Evičkou do Švýcarska. Takže budu slaměný vdovec a nejspíš budu odolávat dalším ženským. Jen v seriálu, samozřejmě. Někdy až žasnu, jak mi Rodinná pouta výrazně zasáhla do života. Na stará kolena jsem se dokonce dočkal popularity!"

Ale diváci znají René Přibila také z divadelních scén - z Kladna, Plzně, Mladé Boleslavi a v poslední době zvlášť z Divadla Pod Palmovkou, kde ztvárnil řadu rolí.

"Kromě natáčení Rodinných pout mě zcela zaměstnává Divadlo Pod Palmovkou. Dlouhodobě nám onemocněl jeho šéf Petr Kracik, kterého tedy zatím zastupuji. Dnes, tedy 3. května, uvádíme premiéru hry Kean podle Dumase a Sartra v hlavní roli s Jiřím Langmajerem. A já v ní hraji dánského velvyslance hraběte z Koefeldu, postavu velmi nesympatickou. Jsem rád, že nemusím hrát vždycky jen klaďase."