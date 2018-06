Krejčíř vymění moře za solná jezera

"Byli jsme o Vánocích v Egyptě a zbytek rodiny už teď k moři nechce. Já bych jel, ale podřídím se," prozradil Krejčíř, kterého na výsluní popularity ho vynesla role Adama Rubeše v divácky oblíbeném televizním seriálu Rodinná pouta. Zanedlouho se objeví v seriálu Ordinace v růžové zahradě.

"Pojedeme spíš do Rakouska k solným jezerům, také na Slovensko. V plánu máme i chatu na Vysočině a pak takový rodinný tábor na Jalovci, bývá to tam bezva. Není to zastřešené žádnou institucí, vždycky se jen sjede asi dvacet rodin a zaplatíme si v hotelu plnou penzi, abychom měli čas věnovat se dětem. Vymýšlíme jim hry a soutěže a ony jsou nadšené. I proto, že mají okolo sebe spoustu vrstevníků," pokračoval Krejčíř.

Děti má s manželkou Gábinou celkem tři. Nejmladší je roční Davídek, který je prý pro prázdninové cestování jako zrozený. "Poprvé s námi byl na cestách, když mu bylo teprve čtrnáct dní. Skvěle takové výlety zvládá, je hrozně hodný. Bereme si ho proto s sebou i letos," pochválil herec svou nejmladší ratolest.