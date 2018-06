Krejčíř: Kamna, ty jsem chtěl vždycky

„Dům vybrala manželka a kamna, to byla moje práce. Já po nich toužil vždycky, to mám asi po tátovi. Ten si ty svoje dokonce postavil vlastníma rukama.

Krb? To není ono. Přijde mi to jako snobárna, a když vyhasne, je to skoro jako na hřbitově. Kamna sálají ještě dvacet hodin poté, co přestanete topit, úplná pohádka.

Dál už se moc nerozhlížejte. První patro je hotové, ale tady v přízemí to ještě zdaleka není podle mých představ, to by musel být člověk zlatokop. Plánujeme nové malby, nábytek a jednou taky obrazy.

Žiju teď dost rychle, leccos ani nestíhám pořádně prožít, natož se tím zabývat. Vím, že mi uniká spousta hezkých věcí, a začínám chápat, proč leckdo před čtyřicítkou říká, jak se těší na důchod, až sbalí prut a vyrazí na ryby.

Nevím, jestli v Ordinaci zůstanu



Natáčení druhé řady seriálu Ordinace v růžové zahradě pomalu končí, práce na třetí řadě mají odstartovat už v červnu. Zatím to s námi herci nikdo moc neřešil, tak vám ani neřeknu, jestli horolezec Roman v seriálu zůstane, nebo ne.

Ale já to nijak zvlášť neprožívám, stejně chci mít víc času na divadlo. Po prázdninách bych měl začít zkoušet v pražském Divadle u hasičů a na to se těším už dneska.

