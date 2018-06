Krejčíř i Stašová už zdobili stromek

VIDEOZÁZNAM ROZHOVORŮ ZDE

SPECIÁL VÁNOCE:

* VYVOLENÝ KUCHAŘ CUKROVÍ NENAPEKL



* VÍTOVÁ STRÁVÍ ŠTĚDRÝ DEN BEZ JÁKLA



* LANDA: MYSTIKU PŘES BAHNÍČKO NEUVIDÍME + video

* KRÁLOVÁ BUDE O VÁNOCÍCH BEZ PŘÍTELE + on-line

"Děti nás ukecaly, takže u nás už Vánoce vlastně začaly," říká Krejčíř, který by Vánoce rád vnímal jako svátky klidu. "Ale moc se mi to nedaří. V prosinci mají totiž moderátoři nejvíc práce na firemních večírcích. Tak si vždycky držím palce, abych to přežil a potom někde 24. prosince zkolabuji u stromečku."

Krejčířova nejstarší dcera pilně cvičí koledy na klavír. "Už se těším, jak si s ní u klavíru zazpíváme. Ze zvyků budeme dělat takový ty blbiny, jako krájet jablíčko, a i když je Dorince teprve osm, bude se házet botou. Doufám, že se ale zatím vdávat nebude."

Pro děti chystá herec a moderátor ještě jedno překvapení. "Chceme nahrát na magneťák zvoneček a pustit ho třeba v desáté minutě, kdy u toho nebudeme. Jako že zazvoní Ježíšek, teprve pak tam vtrhneme."

Simona Stašová by si přála svátky bez chaosu a shonu, jaký mívala dřív. "Teď už mám nakoupené dárky, stromeček stojí, všechno nám doma nádherně voní, protože si chceme ty dny užít." Vánoce pro herečku znamenají hlavně to, že je všechno fajn, že jsou všichni s rodinou pohromadě.

"Tradice? Ty já vysloveně porušuju, počínaje zdobením stromečku," tvrdí herečka, která nevěští ani z logru, ani nelije olovo, ani nehází pantoflem. "Jsem moc pověrčivá na to, než abych takové pověry dodržovala."

Jedině její maminka, herečka Jiřina Bohdalová, vždycky všem rozdá do peněženek šupiny. "Ale já vždycky v lednu zjistím, že jsem je vyhodila s drobnejma. Prostě raději se spoléhám sama na sebe než na nějaké pověry."