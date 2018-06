Křehká duše chtěla klid, říká o Mukovi jeho fotografka

Lenka Hatašová se s Petrem Mukem potkávala celých dvacet let, co se pohybuje v českém showbyznysu. Vídali se pracovně nejen na společenských akcích, ale i v soukromí, a díky přátelskému vztahu, který se za ta léta vybudoval, byli k sobě otevřenější.

"Petrovi jsem fotila svatbu a při našem posledním setkání před pár týdny jsme zrovna na tu událost s nostalgií vzpomínali. Petr si totiž tehdy před odjezdem na obřad vylezl ve svatebním obleku za komín na střeše domu, ve kterém bydlel, a díval se mlčky do dálky. Asi se tak loučil se svobodou," vybavuje si fotografka jednu ze vzpomínek.

Poslední oficiální fotografie Petra Muka, které vznikly k jeho poslední desce

Poslední spolupráci prý domlouvali poměrně dlouho. Zpěvák chtěl, aby jeho fotografie byly dokonalé a nic proto neponechal náhodě. "Snažil se zhubnout, což se mu i podařilo. Marně jsem mu vysvětlovala, že zbytek doladíme retušemi ve Photoshopu. Byl prostě klasik, a chtěl se při focení cítit dobře," přemítá Hatašová. "Záběry vznikly v našem oblíbeném parku Grébovka, oba totiž bydlíme poblíž. Občas jsme se setkali v místním Viničném altánku, a dívali se u vína do nuselského údolí," doplňuje.

Petr Muk se velmi zajímal o filosofii a esoteriku. Léta se snažil ukočírovat maniodepresivní psychózu, jíž trpěl od svých devatenácti let. S přáteli se o svém stavu dokázal bavit otevřeně. Paradoxem je, že v posledních měsících byl podle některých z nich v dobré kondici a nic nenasvědčovalo tomu, že by nebyl v pohodě.

"Samozřejmě, dotkli jsme se i jeho bolestí a trápení," pokračuje ve vzpomínkách Lenka Hatašová. "Po našem posledním setkání, když jsme dokončili snímky pro booklet desky, a povídali si na balkoně mého bytu, mi bylo jasné, co ho tak ničilo. Ona celoživotní touha najít klid pro tu jeho křehkou duši. On toho totiž na tomhle světě nebyl schopen. A to vyzkoušel snad úplně všechno," uzavírá fotografka.

Muzikant Petr Muk zemřel v pondělí ráno ve svém bytě. Přesné příčiny smrti musí nyní objasnit vyšetřování a pitva.