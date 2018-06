OBRAZEM: Matka se baví s figurínou syna, kterou dostala, aby netesknila

16:20 , aktualizováno 16:20

Dalton Ross z Nashvillu chtěl udělat radost své matce. Rozhodl se proto, že jí pošle svou kartonovou figurínu v životní velikosti, aby jí nebylo líto, že ona je doma sama a on studuje až v Londýně. Jeho matka s figurínou podnikla všechno, co by dělala se synem normálně. S fotografiemi se pak celému světu pochlubila na sociální síti.