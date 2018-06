Krávy vede býk Karla Gotta

ČTĚTE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHU COWPARADE PRAGUE 2004

"Hned jsem řekl, že do toho jdu, ale že nebudu krávu pomalovávat jako všichni ostatní. Maluju totiž v podstatě jen olejem nebo akrylem a tady bych si nevěděl rady s technikou. Napadlo mě polepit ji mými fotografiemi a výstřižky z časopisů a novin a udělat takovou koláž. Rád podnikám výlety do jiných uměleckých disciplín, proto také maluji a proto jsem se také pustil do koláže, což je v tomto směru můj první počin," vysvětluje zpěvák.

Gott se rozhodl ozdobit namísto krávy býka. Jednak prý proto, že ho považuje za symbol mužů, a jednak proto, aby se vyhnul případným narážkám. "Název by se v případě krávy možná nabízel hned. Samozřejmě i takhle počítám s tím, že budu terčem všelijakých vtípků. Ať si však každý myslí, co chce, to mi nevadí," ujišťuje Gott.

Karel Gott si poprvé prohlédl býka polepeného kopiemi archivního materiálu, který pro tyto účely připravil a který schraňoval od začátku své kariéry, v zahradě Slovanského domu na začátku týdne. S výsledkem práce byl spokojen.

Rozčarovaný byl jen z názvu, který s ním nikdo nekonzultoval. "Nazvat ho Sen všech žen, to by mě ani ve snu nenapadlo. Musí se to změnit. Nejraději bych byl, aby tohle dílko název nemělo. Každé umělecké dílo přece nemusí nutně něco vysvětlovat. To je na tom právě to krásné, že každý, kdo půjde kolem, může přemýšlet o názvu sám, najít si na tom něco pro sebe, zamyslet se nad tím, jak jsem to myslel," říká Gott.

Krávy v čele s býkem budou zdobit veřejné prostory až do 30. září. Poté budou tři desítky z nich, včetně býka od Karla Gotta, dány do aukce, jejíž výtěžek poputuje na charitativní projekty. "Šel jsem do toho hlavně proto, že jsem věděl, že část peněz dostane také nadační fond dětské onkologie Krtek, kterého jsem patronem. Rozhodně ne proto, abych se tady předváděl," uzavírá Gott.