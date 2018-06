Kravitz: Nicole jsem nikdy nemiloval

Šokující zpráva zazněla jen několik dní poté, co Nicolin exmanžel a její hollywoodský kolega Tom Cruise v interview s moderátorem americké televizní stanice CNN Larry Kingem potvrdil, že jeho bývalá žená má má poměr s Kravitzem.

"Chodí s Lennym. Lennym Kravitzem. Je to velmi talentovaný muzikant," prohlásil v pořadu Cruise, který s Kidmanovou adoptoval dvě děti, nyní desetiletou Isabellu a osmiletého Connora.

Poprvé se o Nicole a Lennym začalo špitat jako o párku hrdliček poté, co se Kidmanová přestěhovala do Kravitzova bytu v módní newyorské čtvrti. Od té doby byla dvojice několikrát spatřena ruku v ruce.

Šuškanda o poměru s Kravitzem nabyla na ještě větší intenzitě, když Kidmanová časopisu W svěřila, že je po rozpadu manželství s Cruisem, který ji uvrhl do těžkých depresí, znovu připravena na lásku.

New York Daily v listopadu dokonce napsal, že Kidmanová a Kravitz mají v plánu oznámit zasnoubení. Podle jiných nepotvrzených zpráv by šestatřicetiletá Kidmanová a o tři roky starší Kravitz měli vstoupit v "opravdu velkém stylu" do stavu manželského asi tak do půl roku. - více zde

Mezi bývalými milenkami Lennyho Kravitze se objevují Vanessa Paradisová, Cindy Crawfordová, Kylie Minogue a dokonce i Madonna.