V Číně upravují krávy, aby dávaly mateřské mléko

12:20 , aktualizováno 12:20

Vědci v Číně geneticky modifikovali krávy, aby jejich mléko bylo podobné lidskému. Toto mléko je prý výživnější a má výraznější chuť. Do dvou let by se mohlo prodávat v obchodech.