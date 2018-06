Krausovo Uvolněte se na Primě: jiný název, obsah i čas stejný

Zjednodušeně řečeno: celý formát pořadu Uvolněte se, prosím, který se v České televizi vysílal od roku 2004, budou diváci sledovat dál, jen na jiné stanici. "Licenci k názvu Uvolněte se, prosím vlastní Česká televize," objasnil Jan Kraus, jehož pořad nyní ponese název Show Jana Krause.

"Jsem docela rád, že máme nový název. Za prvé se pojí k nějaké etapě a za druhé byl pro nás mnohdy svazující. Dramaturgyně Simona Matásková by jistě potvrdila, že jsme spoustu hostů nemohli ani pozvat, protože se jejich mnohdy silný příběh nehodil k názvu. Pozvat na závěr nevidomého hosta a pak zahlásit: ´Uvolněte se, prosím´ prostě nešlo," objasnil Jan Kraus.

Dodal, že s ním přechází na Primu nejen tým kolem dramaturgyně Simony Matáskové, ale i kapela jeho syna Davida, jež pravidelně dokresluje atmosféru české late night show.

Nový pořad uvede Prima ve stejný den, kdy se vysílala talk show Uvolněte se, prosím. "Budeme se s časem chtít přiblížit hodině, na kterou diváci byli zvyklí," uvedl ředitel Primy Martin Singer. "My jsme opravdu rádi, že se nám povedlo dohodnout se s panem Krausem, protože si myslíme, že tento formát na českých obrazovkách musí být a jsme rádi, že bude na Primě," dodal.

Jan Kraus se ve veřejnoprávní televizi "uvolňoval" od roku 2004. Za tu dobu si stěžoval například na to, že ČT odmítá do vysílání opět zařadit díl jeho show s političkou Kateřinou Jacques, která nedokázala odpovědět na to, co je biomasa. Prý z politických důvodů. Podle Karuse se chtěla ČT pořadu zbavit.

"Podívejte, oni mi snížili honorář, a tím přišli o jakékoli exkluzivity a konkurenční doložky, ale sobě platy nesnížili. A já jsem mohl proto podepsat ten 'Talent' (nová reality show Primy a slovenské televize Joj, pozn. red.). Upřímně, oni se toho pořadu chtějí zbavit rok a půl a jenom chtějí, aby to nebylo na nich," řekl bavič před měsícem, kdy oznámil, že z České televize odchází.

Nyní si velmi pochvaluje přístup Primy a k celému jednání dodal: "Pro mě to bylo příjemné jednání o to víc, že jsem zvyklý na jednání v České televizi, a měl jsem pocit, že jsem se vrátil do civilizace," vysekl vedení televize poklonu a dal jasně najevo, že komunikace v privátní televizi je značně odlišná od té, kterou zažil právě na Kavčích horách.

Jak kráčí Jan Kraus médii Se specifickým humorem, ironií a nadhledem pronikl Jan Kraus na televizní obrazovky v roli moderátora už v roce 1996. Tehdy začínal v České televizi spolu s Jiřím Ornestem a Josefem Hrubým v pořadu Dvaadvacítka. Kvůli sporům s ČT ale pořad po třech letech skončil. Poté působil na Primě, uplatnil se v talkshow Sauna a Další, prosím. V roce 2001 se opět vrátil na obrazovky České televize, kde měl jednu dobu hned tři pořady - Občan Kraus, Přesčas a Ze života zvířat. Divácky úspěšnou talkshow Uvolněte se, prosím moderoval od roku 2004. Televizní sestřih z jeho pravidelných představení v pražském divadle Ponec patřil k nejsledovanějším pořadům ČT, získal dokonce prestižní ceny ELSA a TýTý. Zdroj: ČTK

