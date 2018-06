Kraus bojkotuje TýTý. Neposílejte mi hlasy, vyzval diváky

Krausovi leží v žaludku především vydavatelství Bauer media, které vydává bulvární časopisy Rytmus života či Pestrý svět. V těchto titulech vyšlo podle jeho slov mnoho lživých a urážlivých článků, které poškodily nejen jeho samotného, ale i jeho rodinu.



Jan Kraus a Ivana Chýlková na předávání cen TýTý před dvěma lety, letos ale budou na galavečeru chybět

"Nehlasujte pro mě, neutrácejte. Přestože je TýTý diváckou anketou, musím se také dívat na to, kdo ji organizuje. A protože je pořadatelem zločinecká společnost Bauer media, která mě pomlouvá, lže a dělá si, co chce a není síly, která by tomu zabránila, rozhodl jsem se těchto seancí neúčastnit," řekl v České televizi Jan Kraus.

Moderátor se do stejného vydavatelství ostře opřel už několikrát, naposledy na začátku února, kdy si do své show pozval Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, který se zmíněnými plátky vede několik sporů.

Oba si notovali poté, co se dostalo na téma Galerie prolhaných, kterou Michal "otevřel" na internetu. "Chci jen lidem ukázat, kdo píše ty největší lži. Bulvár se dá dělat slušně, dokonce v něm mám i řadu přátel, ale v Galerii prolhaných ukazuju tváře těch, kteří si články vymýšlejí," vysvětlil tehdy Michal. - čtěte Manžel Vondráčkové pranýřuje novináře v Galerii prolhaných

Bauer media hnula Krausovi žaludkem také před rokem, kdy jeho syna Davida nařkli z krádeže. Muzikant tehdy prohlásil, že jde o totální nehoráznost.

"Kdyby o mně napsali, že jsem homosexuál nebo kašpar nebo cokoliv jiného, člověk nad tím mávne rukou a neřeší to. Ale takhle to ničí mou pověst," řekl před časem iDNES.cz David Kraus. - čtěte David Kraus zuří, nařkli ho z krádeže

Anketa TýTý letos probíhá již po osmnácté. Krausovo Uvolněte se, prosím přitom boduje již několik let, loni například skončilo na druhém místě, hned za primáckým pořadem Hádej, kdo jsem! Anketu odvysílá stejně jako loni televize Nova.

