Kratochvíl si vystřelil z bulváru, předstíral autonehodu

8:16 , aktualizováno 8:16

Podnikatel Petr Kratochvíl si vystřelil z bulvárních deníků. Předstíral, že v neděli havaroval, a navíc tvrdil, že své děti i manželku zranil. To vše proto, že se snímky "nabouraného" auta objevily v redakcích jen pár minut poté, co schválně zajel do škarpy. "Moje naštvanost byla velká," řekl novinářům někdejší partner Lucie Bíle.