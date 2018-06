Kratochvíl předstíral nehodu. To už bylo moc, míní odborníci

Celý kolotoč spekulací a dohadů o Kratochvílově stavu začal v neděli odpoledne poté, co do redakcí bulvárních deníků dorazily fotografie, na kterých bylo vidět, že podnikatelovo auto sjelo ze silnice. "Byl jsem tři minuty ve škarpě, kam jezdím schválně a rád a dětem ukazuju, jak hummer všechno vyjede, a za tu chvíli to někdo vyfotil, aniž by zastavil. To mě prostě naštvalo," vysvětlil své chování Kratochvíl, který poté novinářům tvrdil, že zranil sebe i rodinu. - čtěte Kratochvíl si vystřelil z bulváru, předstíral autonehodu

Známý producent a ještě donedávna majitel divadla Ta Fantastika ale podle Jurinové nemá něco takového vůbec zapotřebí.

"Myslím, že šlo o podivný žertík, který mně osobně připadá zvláštní hned z několika pohledů: za prvé, že ho dělá Petr Kratochvíl - člověk, který bulvár dobře zná, může se mu bránit a navíc ho může potřebovat, pak si také myslím, že je to respektovaný člověk, a tak se ptám, jestli mu to za to stojí, a tím, že řekl, že při nehodě zranil rodinu, nedomyslel, že informace mohla někoho ranit," vysvětluje Jurinová, která médiím zůstala věrná v soukromé praxi jako odborná poradkyně.

To připouští i sám Kratochvíl. "Dostal jsem amok, tak mě nenapadlo nic jiného, než si v té naštvanosti z nich udělat srandu. Lituji jen toho, že jsem si neuvědomil, že spoustu lidí vyděsím. Domyšlené to nebylo, ale nemaj číst bulvár. Tečka," řekl iDNES.cz Kratochvíl.

Co teď bude následovat, je podle mediálního odborníka Daniela Köplla jasné: bulvár připraví pomstu. "Bulváru zesměšnění nemůže nijak ublížit, myslím si, že Petr Kratochvíl docílil jenom toho, že mu to brzy vrátí," uvedl pro iDNES.cz.

Děti jsou v pořádku, vysvětloval policii

O podnikatele se už také zajímala policie, která si musela ověřit, zdali je jeho rodina v pořádku.

"Teď tady byli, sepsali se mnou protokol a hrozně se smáli. Podívali se na děti, že jsou zdravé a podívali se i na auto. Ale tohle je možný zase jenom v tomhle státě. Tady to čtou všichni, v cizině ne. A policie jde vyšetřovat něco, co si přečte v bulváru, to je prostě výborný," uzavírá podnikatel.

Petr Kratochvíl Producent a bývalý majitel divadla Ta Fantastika pochází z Brna, ale žije v Jevanech. Dlouhá léta žil v emigraci: nejdříve ve Vídni, poté v USA, kde řídil divadlo Caldwell. Ve Spojených státech získal také občanství, do rodné vlasti se pak vrátil po revoluci v roce 1989. S Lucií Bílou má syna Filipa, se současnou manželkou Pavlínou Babůrkovou vychovává pět dětí - dcery Ilonu a Julii a syny Petra, Pavla a Jana. V poslední době se věnuje produkci a dává o sobě vědět i díky žalobě na český stát u Evropského soudu. Vytýká mu, že při udělování grantů poškodil jeho investice.

