Přechodem mezi pláštěm a bundou je klasická parka. Může být oboustranná. Praktický sportovní materiál proti vlivům počasí je na jedné straně, elegantní podobu zajistí druhá strana z kvalitní vlny. Oblíbený typ takzvaného autopláště s funkčními kapsami, v praktické délce s dvojitým límcem. Pokud má odepínatelnou zateplovací vložku, lze jej nosit po celý rok. Krátký plášť - symbol současného muže. Jednoduchý rovný střih dufflecoatu oživují dezény lomených keprů, fiškretů, štruků a jiných výrazných vazeb. Mírně projmutý typ tzn. anglického pláště osvěžují nově vedené členíci švy, čistý vzheld neruší žádné zapínání.

Z historie se na výsluní vrací dokonalé, těsně přepásané trenčkoty se sedly, nárameníky a praktickými kapsami. Nové typy mohou mít opět skryté všechny knoflíky, kontrastní límce, poloviční peleríny či šálové límce s kožešinou. Jako za dob středověku se pod jednoduchou fasádou ukrývá dokonalé vnitřní vybavení. Pláště mají kontrastní podšívky s efekty moaré,různé potisky, lemy a prošívání. Pokud jde o materiály,používají se směsi vlny se syntetickými vlákny. Díky rafinovaným úpravám se tváří jako těžká bavlna. Oblíbená nemačkavá lamina (mají »nános« polyuretanu), plasty v podobě umělých kůží, velurů nebo nízkých plyšů jsou zdrojem inspirace pro rovné kabátky s kapucemi zapínané vpředu na nekryté zdrhovadlo se dvěma jezdci. Doplňují je velké plyšové palčáky a beranice. Nádech ležérnosti dodávají objemné šály a vysoké komínové límce,které dodávají celkové siluetě patřičný švih. Dalším zajímavým prvkem nových typů plášťů jsou všité popruhy do zadního dílu podšívky,na kterých zůstane plášť po vysvlečení viset jako batůžek. Krátký plášť, působící jako prodloužené sako, ušitý z vysoce kvalitních vlněných přízí, s kožešinovým límcem a zapínaný na zip nebo na druky je vhodný jako sportovně-elegantní varianta pro muže byznysu. Nejluxusnější pláště ve stylu 40. let zdobí perziány,astrachány či bizamové podšívky. Nejoblíbenějším pláštěm všech dob zůstává dufflecoat. Pochází zřejmě z lidového šatníku polského muže někdy z doby kolem roku 1850. Byl »znovuobjeven« v 50. letech dvacátého století. Jde o kabátek s kapucí, původně zapínaný na olivy se zdobenými kapsami a sedly. Míval většinou kontrastní podšívku a díky kvalitním u vlněnému materiálu byl věčný. I nyní má mnoho podob. Stále však působí sportovně a mladistvě. Přes sako, oblek či do auta je nenahraditelný. Pro nové pláště je žádaná barva khaki ve všech odstínech medově žlutá, oranžová, červená, rezavá a modrá. Elegantně působí tuhově černé, antracitově šedé a barvy kovů. Doplňují je ostré tyrkysové, citronově žluté,šeříkové a růžové pulovry, vesty, zimní trička, šály a čepice. Znovu je tu pokus o lesklé aplikace,třpytivé nášivky a jiné krátkodeché nápady. Vrací se komfortní, pohodlné a funkční lodeny, flauše, tvídy, fiškrety a oboustranné tkaniny. Proti větru a dešti se povrchy upravují speciálními nátěry a povrstvením. Důležité je nepodlehnout lákavým nabídkám podomních prodejců a uvažovat nadčasově. Kvalitní plášť nám poslouží několik sezon.