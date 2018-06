Krasobruslař Verner je stále single: Kde a s kým? To vyřeším až za rok

Jak vypadá osobní život Tomáše Vernera?

Momentálně mám program do května příštího roku a ten jen hodně nabitý a jen tak se nezastavím. Nemám v tuto chvíli za cíl si hledat partnerku nebo místo, kde budu bydlet. Nejdřív až za rok budu řešit, kde se usadím a s kým se usadím.

Takže i proto jste kývl na lední show Jen počkej, zajíci!?

První bylo, že jsem tu nabídku vůbec dostal. Druhá věc byla, že jsem měl čas a prostor pro realizaci celého projektu a pak je důležitý ten soubor bruslařů, který se skládá z kamarádů, které jsem dlouhá léta neviděl. Myslím si, že nás čeká práce, která bude bavit nejen nás, ale hlavně diváky. Věřím, že náladu ze šatny převedeme i do publika.

Jaká role vás v ledním muzikálu čeká?

Já budu v roli takového spojovatele jednotlivých příběhů, Vlk a Zajíc mají jednotlivé epizody, ne jednotný děj a já to budu propojovat tak, aby to mělo smysl. Zatím znám svou první roli, což jsou "bílé sochy", a to je úvod do celého děje. Myslím, že těch rolí bude hodně a pokaždé v jiném kostýmu.

A budete tedy hrát?

To ještě sám nevím. Začali jsme prvními nácviky na tréninku v Nymburku a zatím jsme toho moc neudělali. Bylo to spíš o několika skocích a podobně a hraní po mě nikdo nechtěl. Myslím si, že to teprv přijde. V rámci představení se objevím asi devětkrát, zpěv nehrozí určitě. To jsem všem řekl předem.

Znáte důvěrně příběhy Vlka a Zajíce?

Jasně, to je ten paradox. Asi tohle bude spíš pro rodiče než pro jejich děti, právě rodiče si budou chtít připomenout seriál, na kterém vyrostli. Dnešní děti ho asi znát nebudou, vzhledem k tomu, že se momentálně nevysílá. Myslím si, že jsem poslední generace, která vyrostla na seriálech Jen počkej, zajíci! a Tom a Jerry. Snad nebude hrozit nějaký generační rozkol a každý si k těm poťouchlým příběhům najde cestu.

Na konci března jste se rozhodl pro konec vrcholové kariéry. Jste rád, že zůstanete na ledě i nadále, byť za jiných podmínek?

Je to svým způsobem sen každého krasobruslaře, je fajn, že po konci kariéry neskončím na gauči a nebudu se kopat do zadku a přemýšlet, co budu dělat a jak se budu živit. Dokončuji školu, mezitím budu dva týdny v Japonsku a do toho plynule naskočím do Jen počkej, zajíci!, takže minimálně rok budu na ledě a v kondici.



Tomáš Verner se na projektu Jen počkej, zajíci! potká s Michalem Nesvadbou

Neobjevily se přeci jen nějaké pochybnosti, že jste tu kariéru ukončil?

Neobjevily a asi ani neobjeví. Letos to bude třiadvacet let, co jsem strávil na ledě, je to dlouhá doba. Myslím si, že nejsme profesionální sportovci, ale amatérští sportovci - nejsme placeni za tréninky, nemáme fixní plat, člověk se nějak musí živit a krasobruslení není něco, co by mohlo člověka uživit, tedy v případě, že se nestanete olympijským vítězem nebo několikanásobným mistrem světa. Je nejvyšší čas něco budovat a zajistit si seriózní práci třeba na dalších třicet let. Neříkám, že naše show na ledě je něco, co budu provozovat dalších třicet let, ale třeba mě ta práce nadchne a budu chtít dělat choreografie nebo produkci.