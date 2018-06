Krasobruslař Pljuščenko se bude ženit, chystá svatbu za milion eur

Pljuščenkovou druhou ženou se stane producentka vítěze pěvecké soutěže Eurovision Song Contest 2008 Dimu Bilana Jana Rudkovskaja. I přesto, že původně se svatba měla konat v ruském Petrohradě a nevěsta o jiném místě nechtěla ani slyšet, se snoubenci nakonec vezmou v Moskvě. Děti z předcházejících manželství partnerů ale na svatbu nepřijdou.

Za organizaci svatby podle serveru Pravda.sk zaplatili sponzoři údajně milion eur. Podle nevěsty jim s organizací nejvíce pomohl magazín OK!, který tak bude mít exkluzivní práva na informace přímo ze svatby. Vysílací práva si navíc zakoupila japonská televize. Budoucí novomanželé zatím neplánují žádnou svatební cestu, a to i přesto, že jim jejich kamarádka propůjčila na deset dní svoji vilu. Jevgenij Pljuščenko totiž se svým trenérem Alexejem Mišinem hned po svatbě odcestuje do Novogorsku.



Jeden z nejznámějších ruských sportovců na světě má z prvního manželství s Marií Jermak syna. S bývalou manželkou se oženil v roce 2006, rozvod oficiálně oznámili v únoru loňského roku. Jana Rudkovskaja byla v minulosti také vdaná.