Krásné herečky se vrhly na sladkého medvídka

Všechny tři herečky vypadaly báječně! Jejich šaty, make-up, účesy... Prostě radost pohledět. Není proto divu, že byly stále v obležení fotografů a televizních kamer. Byl to jejich večer. A jak se jim líbil?

"Dnešní den si opravdu užívám! Premiéry mě hrozně baví. Krásné šaty, tolik slávy kolem... A hlavně mám dnes zařízené hlídání, můžu se tu zdržet. Dcera spinká, tak jsem naprosto v klidu," svěřila se Aňa Geislerová, maminka měsíční Stelly a tříletého Bruna.

"Jediná chybička na dnešním večeru je můj tělesný stav. Jsem naprosto vyřízená. Od pondělka intenzivně trénuji do soutěže StarDance a tělo začalo stávkovat. Bolí mě úplně všechno. Hlavně záda a nohy," postěžovala si Tatiana Vilhelmová, budoucí soutěžící druhé řady úspěšného tanečního projektu.

"První reakce na film jsem slyšela už na předpremiéře v Pardubicích, kde jsem měla kamarády. Byl tam plný sál diváků a všichni se náramně bavili, což mě uklidnilo. Medvídek byl dobře přijatý, takže dnes si to jen v klidu užívám. Mám tu své blízké a jejich kritiky se nebojím. Většinou mi poví, co se jim líbilo či nelíbilo. Jsem za to ráda," řekla tichá kráska Klára Issová.

"Jsem celkem introvert. Nejsem exhibicionista, který by přišel do místnosti a hned na sebe upoutal pozornost," vysvětlila, proč se celý večer držela spíše v ústraní.

Velká pozornost se na zmíněné krásky zaměřila hlavně po odhalení překvapení, o které se postaraly Pražské služby, hlavní sponzor premiéry. Jejich generální ředitel, Patrik Roman, totiž tvůrcům předal obrovský dort s ústředním motivem filmu – sladkým medvídkem. Herečky následně dokázaly, že se dietami rozhodně netrápí. Padesátikilové sladkosti ani jedna neodolala.