Krásná Štěpanovská si prohřála své sexy tělo v Egyptě

Dovolená byla dárkem od jejího italského přítele Aiana Scratuglia za ukončený semestr na University of New York v Praze. Týden byl maximum, který i kvůli škole mohla odpočinku věnovat.

"Jsme oba hodně zaneprázdnění a mně na univerzitě začíná poslední ročník. Bakalářské studium je tady čtyřleté právě kvůli tomu, že je to americká univerzita. Začátky semestrů jsou vždy náročné, profesoři na nás chrlí různé požadavky, do toho mě letos čeká bakalářská práce, je toho dost," líčí Štěpanovská.

V Egyptě si příjemně odpočinula, a i když by klidně zůstala o pár dní déle, domů se těšila. Na dovolenou jí ale zůstanou krásné vzpomínky a už teď s přítelem plánuje, že si něco podobného příští rok zopakují znovu.

I když se Italovi milujícímu svoji zemi do Egypta příliš nechtělo, nakonec spolu se Zuzkou našli půl roku otevřený hotel v Hurghadě a byli velmi mile překvapeni vybavením i službami.

"Bylo to opravdu na úrovni a počasí mi také vyhovovalo. Já nemám ráda velké horko, to pak trávím celý den pod slunečníkem a mažu se dvacítkou krémem, v tomto ročním období bylo ale v Egyptě velmi příjemně. Večer už to sice chtělo kalhoty a svetřík, ale i tak to bylo fajn. A když připočítám potápění, kterému jsme se tam věnovali, nechybělo mi opravdu nic. Pod vodou je jiný svět, mám to ráda," říká Štěpanovská. A dodává, že co nejdřív, možná už letos v létě, by chtěla dohnat svého přítele a udělat si stejně jako on mezinárodní certifikát.