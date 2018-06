Krásná jako Pařížanka

Pokud jde o krásu, pak to mají Francouzky poměrně snadné. Neustále zde někdo přichází s něčím novým, jak vylepšit jejich vzhled. To je i případ nové »pařížské metody«, jejímž autorem je Jacques Courtin-Clarins. Místo klasického čištění a masáže,které zná každá žena navštěvující kosmetičku, je celá péče postavena na podpoře lymfatického a krevního oběhu. Přípravky se tedy do pokožky nevtírají, ale vtlačují, a to silou až kolem pěti kilogramů každou rukou. Kosmetička tedy předvádí úctyhodný sportovní výkon.Když se totiž hromadí voda tam, kde je nežádoucí, vznikají nepříjemné otoky (například pod očima) a v pokožce se usazují toxické látky. Zbavit se jich lze právě cílenými tlaky směřujícími do stran obličeje i dekoltu. Celá procedura, která je patentovanou metodou, začíná odlíčením a pokračuje takzvanou gomáží obličeje, kdy se speciálními přípravky »vygumují« na povrchu pokožky odumřelé buňky. Pleť je pak přístupnější a lépe vstřebává další přípravky. »Tím prvním je relaxační olej, který se vtlačuje silou až pěti kilogramů postupně od dekoltu přes krk až po obličej,« vysvětluje postup kosmetička Helena Veselá ze salonu Parfumerie No 22. »Tyto pohyby pak odvádějí přebytečnou vodu pryč a olej díky bylinkovým extraktům navíc funguje jako aromaterapie.« Po očištění pěnou lze provést jemné čištění a pak se opět začíná s vtlačováním, teď už ovšem mnohem jemnějším. Podle typu pleti a věku se používají séra nebo lift-krémy, aby pleť získala potřebnou hydrataci a výživu. Poté už se pokračuje klasickou maskou kolem očí, na obličej i dekolt. K zajímavosti celé procedury patří také to, že stejná gomáž a masáž krémem se provádí nejen na obličeji, ale i na rukou.