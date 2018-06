Krásná i po smrti: kosmetická firma nabízí make-up do rakve

9:46 , aktualizováno 9:46

Britská kosmetická společnost přišla s bizarní nabídkou. Spojila se s pohřebním ústavem a nabízí líčení do rakve. Pro reklamu zvolili krásnou Kleopatru a tvrdí, že to je poslední možnost sebevyjádření a vznešený přechod do posmrtného života.