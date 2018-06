Krásná Heidi je volná

Heidi Klumová



Pětadvacetiletá hvězda módního nebe. Za její průlom je považován rok 1998, kdy se objevila na titulní straně velmi konkurenčního vydání a kalendáře „Sports Illustrated Swimsuit“. Tímto se uvedla jako topmodelka. Její kariéra se nyní ubírá novým směrem. Jako herečka debutovala v oblíbeném sitcomu stanice ABC „Spin City“ po boku Michaela J Foxe. Nedávno dokončila svůj první film „Blow Dry“, Miramax. Uváděla televizní speciál TNT „Sport‘s Illustrated“ speciály na VH-1 & MTV a hodinový program Victoria‘s Secret pro E! Entertainment. Nejlépe prodávaným produktem, kterého se Heidi účastnila, byl kalendář plavek. Vše bylo foceno na St Barts a Heidi neztratila nic ze své tvořivosti – vybírala vše od plavek přes fotografy a místa. Heidi se také spolupodílí na psaní knihy plné veselých tipů a praktických anekdot pojednávajících o moderním uspěchaném životě; v současné době také plánuje vytvoření vlastních internetových stránek, na kterých bude svým fanouškům sdělovat informace o svých nových projektech a vystoupeních. Její kariéra modelky začala v rodném městě Gladbach v Německu, když se svojí kamarádkou vystřihly kupón z časopisu Petra do modelingové soutěže a zaslaly své fotografie z dovolené. Heidi netušila kam až to může dojít, ale nakonec tuto soutěž vyhrála. Díky tomuto vítězství podepsala smlouvu s agenturou a její kariéra modelky byla oficiálně zahájena. Od té doby spolupracovala s fotografy jako např. Sante D‘Oracio, Patrick Demarchelier, Gilles Bensimmon, Matthew Ralston, Arthur Elgort, Walter Chin, Robert Erdmann, Marco Glaviano, Michael Thompson, Raymond Meier, Richard Burbridge, Wayne Mazur, Peter Lindbergh a Steven Meisel. Kromě vydání „Sports Illustrated swimsuit“ se Heidi také objevila na obálkách a dvojstranách každého předního módního časopisu včetně Vogue, Elle, Marie Claire, ID, W, Cosmopolitan, Glamour, Mademoiselle, Allure, Esquire, GQ, francouzské, britské a německé Vogue, German Elle, George, Dutch, New Woman a Grazia. Dále se Heidi objevila v reklamních kampaních Nike, American Express, Givenchy, Finesse, Caress, Lancaster, INC, Nine West a I-Blues. Heidi je také dobře známá díky své práci pro Victoria’s Secret – jeden z jejích velkých „průlomů“, kdy doprovázela velmi sledovanou show Victoria’s Secret; od té doby byla součástí mnoha kampaní pro Victoria’s Secret, přednostně vystupovala ve světově známých časopisech a módních přehlídkách této společnosti. Byla vybrána, aby předvedla „Podprsenku tisíciletí“ (Millenium Bra) v hodnotě 10 milionů dolarů, která byla poseta 2000 nádhernými diamanty a safíry; objevila se také na obálce páté každoroční knihy plavek, kterou vydává Victoria’s Secret. V době mezi focením se Heidi zajímá o ručně vyráběné šperky, jedinečné domácí výrobky, vyšívané oblečení a doplňky. Její nepopiratelná krása, veselost a přirozené kouzlo jsou náznakem toho, že její fenomenální úspěch je doposud v začátcích.