Krásná, chutná literatura

Kdyby v příštím románu Michala Viewegha hrdina pronesl (nejlépe u postele dívky Ofélie) obsáhlý monolog,v němž by meditoval, zda být či nebýt, byl by autor nepochybně nařčen z plagiátu. V kuchařských knihách je takový postup běžný a nikdo se nad ním nepozastaví. Stejné recepty přecházejí plynule z jedné kuchařky do druhé a platí to nejen o těch klasických, jako svíčková na smetaně nebo povidlové vdolky,ale také o předpisech, které zazářily až v posledních letech, jako je třeba nakládaný bůček.Jen několika šťastlivcům se podařilo spojit natrvalo své jméno s lahodným pokrmem. Rossini tak vstoupil do historie nejen Lazebníkem sevillským, ale i svým tournedos ozdobeným husími játry a svíčková Stroganov bude labužníkům navždy připomínat carova kurýra. Drtivá většina těch, kdo vymysleli novou recepturu, je však odsouzena k anonymitě. Možná i proto, že vaření je umění, v němž se autorská složka prolíná s interpretační, a hranice mezi nimi je těžko zřetelná. Nahradíte-li ve složité receptuře jedno jediné koření jiným, či dokonce dáte-li oproti rozpisu jedné suroviny trochu více a druhé méně,je to jen osobité provedení původního díla, nebo už dílo nové? Těžko posoudit. Každopádně autorská práva tu neplatí a spíše než krátkým povídkám podobají se tak kuchařské recepty anekdotám - jejich autoři zůstávají neznámí, ale jsou-li opravdu dobré, šíří se rychle ústním podáním. Proto také kuchařky staré školy nevařily podle knih, ale podle sešitů, do nichž si vlastnoručně zapisovaly, jak upéct »mramorovou bábovku podle tety Růženy«. V jistém smyslu lze opakování stejných textů, které by v jiné literatuře jistě vadilo, u té kuchařské uvítat. Dejme tomu, že máte doma dvacet kuchařských knih (pro labužníka nic moc) a každá obsahuje v průměru 300 receptů. Pokud byste chtěli ochutnat všechny a byl opravdu každý jiný,trvalo by vám to při jednom jídle denně téměř 17 let. Trocha překrývání vás alespoň zbaví obav, že to všechno nestihnete. (Pomiňme ty, kteří ani vařit nemusejí a stačí jim v kuchařce si číst. Tak jako muzikanti slyší melodii tam, kde jiní vidí jen změť linek a not, existují lidé, kterým stačí přelétnout očima recept a už cítí v ústech chuť hotového pokrm u. To jsou jedinci hodní závisti, ale i politování, protože takováto četba na ně působí stejně spolehlivě jako žárovka na Pavlovova psa a po přelouskání tří receptů se musí odebrat do kuchyně a vyrabovat ledničku.) Při koupi dalších kuchařek je ale na místě obezřetnost, bránící vyhodit peníze za soubor náhodně posbíraných receptů, naházených do knížky vidlemi. Odstrašujícím příkladem je nedávno vydaná Velká česká kuchařka z nakladatelství Vyšehrad. Nejenže se v ní bez slůvka vysvětlení objevují tak ryze české recepty jako králík po maďarsku, na hořčici po francouzsku a na čínský způsob, ale především kniha nemá rejstřík (při 1268 receptech!), přitom ani v jednotlivých oddílech nejsou recepty uspořádány abecedně a barevné fotografie postrádají jakýkoliv odkaz k textu. Příklad opačný - nenápadná knížka Anny Sedlmayerové Jak se vařívalo a žilo v jihočeské hájovně obsahuje i rady, co si počít, když u taženého štrúdlu cípy těsta přesahují ubrus, co udělá s fašírkou máčená houska a co strouhanka nebo jak si připravit bramborové knedlíky v předstihu, a vyhnout se přitom řídnutí těsta. Tedy takřečené vychytávky, které v běžných kuchařských knihách nenajdete. Výjimkou potvrzující pravidlo, tedy kuchařkou, které rozhodně nelze vyčíst nedostatek originality, je i Kouzelný tvarůžek aneb Kuchařka neobvyklé vůně Luboše Ševelky. Litomyšlský knihkupec a antikvář v ní shromáždil přes stovku receptů, většinou vlastních, které mají jedno společné - olomoucký tvarůžek v nejrůznějších aplikacích a kombinacích. Podle této kuchařky jistě nebudete vařit každý den, ale pokaždé v ní najdete něco jedinečného. Tak třeba Big Mac neboli Velký macek uspokojí nejen milovníky syntetických hamburgerů, ale i ty, kdo si zachovali normální chuť. Rozkrojte housku na dvě poloviny, spodní poklaďte podélně přepůlenými tvarůžky a posypte paprikou. Horní polovinu housky potřete hořčicí a pokryjte plátky anglické slaniny. V rozpálené troubě krátce, ale prudce zapečte. Pak spodní polovinu polijte kečupem nebo tatarskou omáčkou, posypte nasekanou cibulkou a druhou polovinou housky přiklopte.