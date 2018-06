Krásná Cameron je zoufalá kvůli akné

"Je to moje prokletí. Když jsem v pohodě, tak mám akné jen na obličeji. Vypadám sice jako puberťačka, ale dá se to vydržet. Jenže jakmile nastoupí stres, je to všechno v pytli. Nejradši bych v tu chvíli nevylézala z domu," prozradila hollywoodská hvězda.



Právě kvůli akné odmítla jít například na lednovou londýnskou premiéru filmu Gangy New Yorku. Ohrožená byla před několika dny také její účast na tamní premiéře očekávaného snímku Charlieho andílci: Na plný pecky.



Producenti na Cameron údajně kvůli akné tolik naléhali, že se herečka nechtěla premiéry zúčastnit. "Neustále měli obavy, že na fotkách v médiích bude vidět hlavně mé akné," tvrdí Diazová.



Přítelkyně dvaadvacetiletého zpěváka Justina Timberlakea se s kožními problémy nijak netají. Prozradila také to, že ji nejvíce stresují její zaměstnavatelé. "Jsem ze strany producentů pod stálým tlakem. Neustále se obávají toho, že moje špatná pleť může zmařit jejich práci a filmům, ve kterých hraji, ubrat diváky. Pořád na mě apelují, abych s tím něco dělala. Vyzkoušela jsem ale už naprosto všechno," říká utrápeně herečka.



Kamarádky a kolegyně s Cameron ale soucítí a snaží se jí pomoci a podpořit. "Její pleť bych opravdu nikomu nepřála mít. Každou chvíli se podrobuje nějakým kožním lékařským vyšetřením, která ale většinou nevedou k žádnému zlepšení. Nejhorší je, že Cameron svoji pokožku nemůže nijak kontrolovat. Akné se vám prostě v jednu chvíli objeví a můžete proti tomu dělat co chcete," dodala hereččina blízká kamarádka.

Cameron Diazová ve filmu Olivera Stonea Vítězové a Poražení. Cameron Diazová ve filmu Olivera Stonea Vítězové a Poražení hrála prezidentku a spolumajitelku amerického fotbalového klubu. 17. místo - Cameron Diazová Zlatý Globus 2002 - Cameron Diazová po příjezdu na 59. ročník udílení Zlatých Globů. Herečka byla nominována v kategorii Nejplepší herečka ve vedlejší roli za snímek Vanilkové nebe. Americká herečka Cameron Diazová na festivalu v Cannes. Cameron Diazová Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Cameron Diazová Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Cameron Diazová a Demi Mooreová Cameron Diazová ve filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Cameron Diazová Charlieho andílci: Lucy Liu, Cameron Diazová a Drew Barrymoreová. Cameron Diazová Cameron Diazová