Krásná Bündchenová: Měla jsem jen pět mužů

V rozhovoru, který ve svém květnovém čísle přineslo brazilské vydání časopisu Vogue, hovoří štíhlá plavovlasá kráska o své úspěšné kariéře i soukromém životě. Poprvé otevřeně také mluví o sexu.

"Milovala jsem se pouze s pěti muži," ujišťuje šestadvacetiletá modelka. Její tvrzení ale vyvracejí oficiální internetové stránky Semana de la Moda de Sao Paulo, kde se píše, že od svých 15 let měla deset milenců.

Podle Models.com patří Gisele Bündchenová spolu s další brazilskou kráskou Adrianou Limovou ke třem sexuálně nejpřitažlivějším modelkám na světě. Pětadvacetiletá Limová, bývalá přítelkyně rockera Lennyho Kravitze, zase nedávno vyvolala polemiku prohlášením pro americký časopis GQ, že je panna.

Modelka čeká na toho pravého

„Miluji inteligentní muže,“ prohlásila Gisele Bündchenová s tím, že její příští partner bude nesmírně bystrý a vzdělaný muž. Modelka přitom donedávna chodila s hercem Leonardem DiCapriem.



Podle Gisele by měl být ideální muž nejen vtipný, ale rovněž vzdělaný a velmi chytrý. Ona sama takové preferuje, neboť se zhlédla v pořadu Doctors Without Borders. Mezi mnoha jeho aktéry by si ideální lásku určitě našla. „Jejich obětavost a inteligence je sexy. Miluju inteligentní muže,“ prohlásila modelka pro změnu na stránkách deníku New York Daily Times.



Po vztahu s DiCapriem se půvabná Brazilka odmítá vrhat do dalšího vztahu. Počká na pravého muže, kterého jí má pomoci odhalit šťastná hvězda. Tu také nosí Gisele vytetovanou na zápěstí. „Je to padající hvězda mojí babičky. Zemřela, když jsem byla malá. Když jsem se nastěhovala do New Yorku, nebyly na nebi vidět žádné hvězdy. Abych si babičku stále připomínala, namalovala jsem si na zápěstí jednu hvězdu. Měla jsem ji tam asi měsíc, a pak mi ji tam někdo vytetoval,“ popisuje Bündchenová.