Krásná Adriana dobývá nebesa

Na Slovensku porazila manželka slavného fotbalisty Christiana Karembeua přítelkyni hokejisty Jaromíra Jágra, modelku Andreu Verešovou a vyhrála velkou křišťálovou mísu.

Ve Francii se mluvčí tamějšího Červeného kříže, kráska s nejdelšíma nohama, dokonalým poprsím a něžnou tváří drží v žebříčcích krásy a popularity už dlouho na druhém místě, hned za herečkou Catherine Denevueovou. Popularitu ani charisma nepoškodily ani loňské snímky v americké edici časopisu Playboy. Ve smlouvě si však Sklenaříková pod pokutou 4 milionů dolarů podmínila, že se fotografie za žádnou cenu nesmí objevit v Evropě. A tak jen načerno kolují po internetu a žádný oficiální web ani noviny či časopis se je neodváží zveřejnit. Leda "odvážný" provozovatel soukromého freewebu - například ZDE.

I přesto, že o vizáž dokonalé Barbie už modeling moc nestojí, Adrianina kariéra nekončí. Stále pečlivě zvažuje, čemu propůjčí své jméno a tvář. Ve Francii jejím jménem pěstitelé pokřtili novou odrůdu červené růže, v pražské zoologické zahradě se po ní jmenuje mládě nosála. A jen co se vrátí z dovolené na Korsice, má v plánu vznášet se v oblacích. Belgická společnost Sky Europe chce totiž na Adrianu pokřít jeden svůj Boeing 737. Trup letadla bude zdobit její fotografie.

Český štáb Miloslava Šmídmajera natáčí o Sklenaříkové dokument a už v létě možná modelka podepíše kontrakt na roli v francouzském filmu. A co děti? "Já na ty naše psy mluvím a oni neodpovídají. Už chci dítě!" říkal Adrianě do telefonu její muž, když natáčela na Slovensku. "Chris už by si dítě moc přál," usmívá se modelka. I ona už by chtěla, ale kvůli práci zatím těhotenství oddaluje.