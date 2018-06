Krásky zápasily v bazénu s kečupem

"K téhle ptákovině jsme se inspirovali ve Španělsku a řekli jsme si, proč by se podobně nemohli bavit i Češi," řekl Tomáš Tomsa z pořádajícího sdružení Alternativa 3000.

Rajčata podle něho byla přezrálá proto, aby se nikomu nic vážného nestalo.

Vše se nakonec obrátilo i proti divákům, a tak zmazán od rajčatové šťávy a obalen semínky odcházel i leckterý z těch, kdo přišli jen na čumendu.

Všichni ale měli možnost svou špínu spláchnout. Připravený hasičský vůz kropil všechny bez rozdílu. V třicetistupňovém vedru přišlo osvěžení vhod.

Do boje v Radvánovicích se zapojily i známé osobnosti. Ve vítězném družstvu byl například ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk. "Bylo to zajímavé, splnilo to mé očekávání, byla to tak nekoordinovaná řežba, že rajčata lítala ze všech stran," řekl rajčaty zmazaný Fejk.