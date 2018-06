Krásky z kalendáře Pirelli

Znovu ho dostane americký prezident Bush, britský princ Charles nebo zpěvák Elton John. Mít doma kalendář Pirelli je známkou luxusu. Vyrábí se ho pouze čtyřicet tisíc kusů a do Česka se jich dostane jen pár desítek. Ukázky z kalendáře Pirelli pro rok 2005 přináší Magazín DNES několik hodin před světovou premiérou.Psal se rok 1963 a kalendáře firmy na výrobu pneumatik Pirelli nebyly do té doby ničím výjimečným. Na každé stránce auto, k němu velká grafika pneumatiky, jedním slovem nuda. Pak společnost najala umělecké eso, Roberta Freemana, dvorního fotografa skupiny Beatles. "Vytvoř něco převratného," řekli mu.A Freeman to udělal.Vybral si dvě modelky, odjel s nimi na ostrov Mallorca a vrátil se s něčím, co zbouralo dosavadní historii kalendáře. Jeho fotografie byly na tu dobu velmi odvážné, plné erotiky. Puritáni zuřili, ale kalendář Pirelli se stal jedničkou na trhu. Herzigová, Kurková, Campbellová, Crawfordová, ty všechny pro kalendář pózovaly. A pro všechny je to čest stejně jako pro oslovené fotografy.Pár let se ještě vedle modelek objevovaly výrobky firmy Pirelli, ale brzy zmizely. Dnes už jde pouze o ženskou krásu. Kalendář pro rok 2005 byl nafocen v Rio de Janeiru a dostal název Duch Brazílie. "Je to ryzí umění," řekl muž, který ho vyrobil, francouzský fotograf Patrick Demarchelier. I on je hvězdou svého oboru, v roce 1989 si ho pro svůj portrét vyhlédla princezna Diana a následně se jako první cizinec stal oficiálním fotografem britské královské rodiny.V Pirelli se už potřetí objevuje krásná Naomi Campbellová, která v něm měla premiéru jako šestnáctiletá už v roce 1987. Na rozdíl od let minulých chybí mezi vybranými modelkami Češky. Tou první byla v roce 1996 Eva Herzigová a v posledních dvou kalendářích pózovala Karolina Kurková.Už desetkrát Pirelli na trhu chyběl. Nevyšel v roce 1967 a v letech 1975-83, kdy firmu ochromila ropná krize. Ale od té doby, co se slávy týče, nemá v oboru konkurenci. Objevují se pouze hlasy kritizující jeho kvalitu. "Z posledních dvaceti kalendářů se mi jich líbilo tak pět," tvrdí český fotograf David Kraus.Důležitější je však značka. "Kalendářů by se prodalo mnohonásobně víc," říká manažer Pirelli pro Českou republiku Zdeněk Vacl. "Firma je přesto vyrábí v limitované a číslované sérii čtyřiceti tisíc kusů. Tradičními odběrateli jsou například i brunejský sultán, či španělský král Juan Carlos."V Česku bude mít nový kalendář premiéru začátkem příštího měsíce. Sedmého prosince od 9 do 17 hodin proběhne na internetových stránkách www.idnes.cz/aukce tradiční dražba, jejíž výtěžek jde na brněnskou onkologii. Loni to bylo 117 tisíc korun, ale ve světě padají sumy daleko větší. Rekordem je dražba z roku 1990, kdy byl Pirelli s olympijskými motivy prodán ve Vídni za 84 tisíc dolarů, tedy dva a půl milionu korun.Britská modelka je nejslavnější tváří nového kalendáře. V Pirelli se objevuje už potřetí, a to po letech 1987 a 1995. Campbellové je třiačtyřicet let, ale v modelingu se stále drží na špici. Kromě toho hrála v několika filmech, napsala knihu a nedávno uvedla na trh svou vlastní kosmetickou značku.Fotograf sám vybíral modelkám oblečení, a jak je vidět, nedalo mu to mnoho práce:dvacetiletá Američanka nemá žádné.Wassonová je součastnou oblíbenkyní předních návrhářů, ale její kariéra modelky začala nevšsdně.Bez jejího vědomí jí otec přihlásil do soutěže krásy, kterou vyhrála.