Krásky z České Miss obdivovaly pravé thajské divadlo

"Mám to do zbraslavského dětského domova ze Zahradní čtvrti, kde bydlím, jen kousek a ráda jsem Lilian a ostatní přišla podpořit. A moc dobře jsme se spolu s dětmi bavily. Přála bych jim, aby se třeba jednou do Thajska podívaly," řekla iDNES.cz Lucie Hadašová.

Neobyčejné loutky ze země úsměvů díky hercům oživly a poodhalily tak dětem tajemství a krásy vzdáleného Thajska.

"S uspořádáním představení hodně pomohlo thajské ministerstvo turismu TAT, které spolupracuje s Českou Miss. Díky tomu přijel do domova špičkový soubor. A byla pak radost sledovat tu bezprostřední radost v očích malých dětí," řekla Lilian Sarah Fischerová, která se intenzivně věnuje charitě právě pro ty nejmenší. Vystoupení loutkového divadla Joe Louis si nenechal ujít ani thajský velvyslanec v České republice Thanarat Thanaputti.

V thajském divadle ovládají každou loutku tři loutkáři najednou. Díky tomu jsou pak pohyby těchto loutek živoucí. Navíc každá jejich část včetně obličeje, hlavy, rukou a nohou jsou pohyblivé a loutky v akci působí velmi realisticky. A loutkáři, kteří jsou součástí představení, se při vedení figur pohybují podobně jako při klasickém thajském tanci. Divadlo Joe Louis zahrálo v dětském domově thajskou verzi eposu Rámajána a jeho další vystoupení se uskuteční již v sobotu 7. června v pražské zoo.