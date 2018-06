Krásky z celého světa se připravují na finále

Vítězku bude korunovat loňská Miss Universe Natalie Glebová z Kanady, která se letos v zimě zúčastnila i pražského finále České Miss.

Půvabná Natalie již v den oficiálního nástupu své missí kolegyně slavnostně uvítala a trpělivě se s nimi fotografovala pro novináře.

O favoritkách soutěže porotci velmi neradi hovoří, ale podle zákulisních informací mají letos velké šance dívky z Lantinské Ameriky.

Mimořádně krásná je také například Miss ze Salvadoru či Miss Španělsko. Zástupkyně severských zemí zase všechny přítomné okouzlují svou pravou blond hřívou. Některé dívky již tradičně mají plastickými chirurgy vylepšenou tvář, poprsí či jinou část těla, oficiálně to ale žádná nepřiznala.

Mezi vítězkami národních soutěží Miss nechybí ani reprezentantky z Čech a ze Slovenska.

Naše sousedy reprezentuje tmavovláska Judita Hrubyová. Šaty na slavností galavečer jí ušil český návrhář Josef Klír a na rozdíl od české kolegyně Renaty Langmannové působí její róba značně konzervativně. - více na koktail.pravda.sk

Renata si totiž do Los Angeles přivezla velmi sexy šaty od Natali Ruden, které jsou natolik průhledné, že bude muset před porotu nastoupit bez spodního práda. To by totiž pod transparentním materiálem působilo rušivě. - více zde

Finále mezinárodní soutěže Miss Universe se uskuteční 23. července a Renatu přijede podpořit její tatínek a ředitelka České Miss Michaela Maláčová. - více zde