Krásky vystavily své přednosti, Kobzanová byla proti

Ani přehlídka Polibek Praze módní návrhářky Jany Berg spojená s prezentací spodního prádla Le Chaton ji nepřesvědčila. Diana tu sice předváděla, ale jako jedna z mála zcela oblečená. A tak publikum přehlídky, včetně Jiřího Paroubka s novomanželkou Petrou či manželů Heřmánkových, mohlo obdivovat půvaby jiných krásek, jako jsou Kateřina Sokolová, Tereza Zimová nebo prakticky jen korunovačními klenoty oděná Daniela Francová.



Kateřina Sokolová se nebojí odhalit

"Já ale spodní prádlo miluju, hlavně podprsenky. Sice jsem všechny staré vyházela, ale koupila jsem si asi třicet nových, protože i umělá prsa je potřebují. Časem se začnou chovat jako ty přírodní, a tak bych je hrozně nerada rolovala," směje se Diana. Jen je prostě už nehodlá ukazovat veřejně. "Myslím, že na to jsou tu už mladší modelky s pevnějším tělem," konstatuje přehnaně kriticky.



Na pódiu se objevila i Michaela Maláčová



Radí i sexuolog

Spodní prádlo si Diana nechává vozit z Ameriky, kde vyjde podstatně levněji, a upřednostňuje spíš sportovní, i když nepohrdne ani krajkovým - hlavně, že hýří barvami. "Prádla mám opravdu nepřeberné množství," doznává jednu z mála svých ryze ženských libůstek. Jinak má totiž spíš chlapské záliby. Nejlepší dárek, co doposud dostala k Vánocům, byla totiž příklepová vrtačka. "To je pravda, a nedávno jsem si zase pořídila aku šroubovák. I proto, že se živím mluvením, je pro mě nejlepší relax natírat nábytek na terase," vysvětluje.



Diana Kobzanová

Kobzanová už není jen modelkou, ale i moderátorkou. Tak se už dřív představila v nočním vysílání Vyvolených a už nějaký čas funguje i ve svém rozhlasovém pořadu Frekvence 1. "Od března tam od dvou do pěti odpoledne vysílám v novém pořadu Styl - není to jen o módě, ale o všem, co s životním stylem souvisí. Třeba se bavíme o tom, jak prudí policajti, nebo jak se nám nechce na finančák... všechno zábavnou formou, protože předpokládám, že když jdou lidi domů z práce, nechtějí poslouchat nějaký negativní věci. A občas mívám na telefonu i sexuologa s docela zajímavýma radama do života," uzavírá Kobzanová.