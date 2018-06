Krásky usedly za volant tahače a způsobily chaos

Krásky byly spolu s Radkou Kocurovou ozdobami zábavného programu prvního ročníku akce Svět kamionů zblízka, který se konal v rámci výstavy AutoTec. K potěšení všech přihlížejících diváků se z nich staly asistentky Železného Zekona, který si jednu po druhé zval ke svým jednotlivým exhibicím. Malou rozcvičkou pro něj bylo svezení všech čtyř na malém vozíku jen za popruh připnutý k uchu. Dále se pokračovalo fakírským kouskem, přetahováním a dalšími čísly.



Železný Zekon svezl krásky na malém vozíku

Pěkný šok zažila Radka Kocurová, kterou si Zekon připnul za popruh k hlavě a točil s jejím bezvládným tělem ve vzduchu kolem dokola. "On mě ani nevaroval! Já na tohle nejsem, bojím se i na řetízkáči,“ stěžovala si rosnička, která už k další Zekonově asistenci vysílala raději své kolegyně. "Nemůžu se na to koukat, vždyť to není normální," komentovala Hanka Mašlíková Zekonovo pojídání žiletek.



Radka Kocurová, Lucie Váchová a Renata Langmannová

Největším zážitkem ale bylo pro všechny krásky rozhodně řízení tahačů. "Já se divím, že nás k tomu pustí," smála se Langmannová. Největší radost z jízdy měla rozhodně Hanka Mašlíková, která se na provizorním okruhu projela nejméně desetkrát. "Já si tuhle káru asi pořídím místo osobáku, je to děsně pohodlný," rozplývala se. "Jenže průšvih by nastal při parkování. S tím bych si na nákupy asi jen tak nezajela," dodala se smíchem.



Svět kamionů trochu jinak

I když dívky seděly za volantem tohoto vozu poprvé, nikomu se nic naštěstí nestalo. Je ale pravdou, že kvůli neplynulému rozjíždění a nečekanému přidávání plynu spousta lidí z místa konání akce strachy uteklo.