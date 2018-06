Krásky se předváděly před matkami

FOTOGALERIE Z PŘEHLÍDKY ZDE

Maminky hlasitě jásaly a tleskaly. Po skončení show se "babinec" přesunul na raut, kde si všechny v hloučku hlasitě povídaly.

Paní Průšová, která byla na podobné akci naposledy při vyhlášení její dcery Miss, si přehlídku pochvalovala. Na otázku, zda by se jí Hlaváčkové svatební šaty líbily na dceři, odpověděla: "Líbily, ale ještě má dost času."

Na páteční přehlídce se objevily také missky Jana Doleželová a Lucie Váchová, rosnička Radka Kocurová či vegetariánka Kateřina Smržová. Z konkurenční soutěže krásy Česká Miss se předvedla její vítězka Kateřina Smejkalová, první vicemiss Zuzana Štěpanovská nebo neověnčená finalistka Sandra Vídeňská.

Bartošová se chce vdávat v džínách

"Moc se mi líbily ty večerní šaty ke konci. Konkrétně dvoje modré, jedny růžové, ale nejvíc se mi líbily ty svatební," řekla iDNES Iveta Bartošová, která přišla s přítelem Zdeňkem Podhůrským a na rautu se pořád usmívala. Zdeněk Podhůrský chtěl koupit svatební šaty, které získaly nedávno divácký titul "Nejlepší Svatební šaty roku 2005". Na jejich výzdobu padlo téměř 10 000 skleněných perel.

"Nikdy jsem se nechtěla vdávat v bílých šatech, já to mám trošku jinak. Kdybych se rozhodla pro svatbu, tak klidně i v džínách," dodala zpěvačka.

Každopádně Zdeněk Podhůrský s ní asi nesouhlasí a svou Ivetu by na svatbě nejspíš rád viděl v klasickém. Svatební šaty se totiž dražily a Podhůrský přihazoval až do třiceti tisíc. Nakonec to ale vzdal, protože vítězný zájemce zvýšil rovnou na čtyřicet a to už byla na moderátora silná káva.

Teprve sedmadvacetiletá Hlaváčková poprvé navrhovala i plavky, kterými přehlídka začala. Volně se poté přecházelo přes šaty na denní nošení až těm k večerním. Potlesk sklidily Kateřina Průšová i Diana Kobzanová hned jak se objevily na molu a aplaus se opakoval, pokaždé, když se vrátily v novém modelu.

Průšová: Soňa je nejlepší

Největší obdiv sklidily večerní šaty, od rudých krátkých saténových, po propracované modré splývavé, jako na sobě měla Klára Medková. Asymetrie byla jedním z častých prvků kolekce. U večerních rób se návrhářka nebála použít detailů v barvě zlata nebo bronzu, nebo různých třpytivých aplikací.

Jako poslední se na molu objevila Průšová v oněch svatebních šatech roku a sklidila jak jinak než mohutný potlesk.

"Soňa je naše nejlepší návrhářka," řekla modelka po show. Na otázku, jak se v šatech podruhé cítila, odpověděla: "Většinou když předvádíte něco nádherného, tak se vždycky cítíte báječně."

Mezi populární hosty nechyběl loňský finalista SuperStar Standa Dolinek, moderátorka Pavlína Danková, stylista Daniel Procházka, choreograf Václav Paigr, europoslanec Strejček a mnozí další. Z Bratislavy se přijela podívat slovenská Miss Universe 2004 Zita Galgociová. Ta si hned druhý den v butiku Hlaváčkové vybrala řadu modelů a na podzim bude i ona předvádět její příští kolekci.

Celý večer uváděla Pavla Charvátová z večerního zpravodajství Novy. Soninu přehlídku moderovala již podruhé a mezi tím se stihla stát jednou z nejlepších zákaznic této návrhářky.

Příští přehlídka Soni Hlaváčkové je předběžně ohlášena na 14. října 2005. Podzim bude ve znamení exkluzivních společenských šatů, a to je návrhářčino nejoblíbenější téma.