Krásky přispívaly zoo netradičně

Ty však šly rovnou na pomoc odstranění škod, které jsou po předloňské povodni na trojské zoo stále ještě patrné. Bar tak spojil party ke své nové podobě s příležitostí pomoci potřebným.

"Já jsem rád za každou pomoc. A v tomto případě je přitom příjemné spojené s užitečným," pochvaloval si akci ředitel zoo Petr Fejk.

On sám přitom do zdejšího podniku v minulosti mnohokrát zavítal. "Někteří ze zdejších barmanů už dobře vědí, co si u nich objednám," dodal s úsměvem Fejk.

Zvířatům se patří pomáhat

Celebrity, které se na akci sešly, bez výjimky jakýkoliv způsob pomoci zoologické zahradě podporovaly. I tento, poměrně netradiční.

"Podle mě je důležitá každá pomoc," zhodnotila úmysly organizátorů televizní moderátorka a herečka Klára Doležalová. Ona sama přitom přišla v oblečení, které některé z divokých zvířat silně připomínalo. "To ale není pravé," vysvětlovala fakt, že její kalhoty mají vzorek podobný kůži leoparda. Stejně tak i kožešinová obruba jejího kabátu byla umělá. "Zvířecí kožich bych si na sebe vzít nemohla," dodala.

Ani další z krásných žen, které se tu sešly, neskrývala svou lásku ke zvířatům.

"Do zoologické zahrady bych ráda chodila co nejčastěji, zatím mi to ale vychází tak jednou dvakrát do roka. Až budu mít děti, určitě tam půjdeme často," nastínila své záměry modelka a druhá vicemiss roku 2001 Andrea Vránová. Sama má dva psy, jednoho z nich si přitom domů přinesla z útulku, který sídlí právě v Praze-Troji. Mezi přítomnými byla například moderátorka počasí televize Nova Karla Mráčková, Pavlína Danková i další "televizní" tváře.

Proto, aby se zvířatům pomáhalo, byl všemi deseti i malíř Patrik Saudek, syn kreslíře komiksů Káji Saudka. On sám takové akce podporuje. "Dokonce bych uvítal, kdyby se takový druh akcí tady stal určitou tradicí," navrhoval majiteli baru Patrik Saudek. Není mu přitom proti mysli dávat na podobné účely i část výtěžku z prodeje svých obrazů.

Jako zákusek ke koktejlům si mohli přítomní k tortillovým chipsům zvolit několik druhů omáček.