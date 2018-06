Krásky předvedly sexy kůži, hvězdou byla i Absolonová

"Mám děti strašně ráda a vždy, když se dělá jakákoli charitativní akce, která je pro ně, tak pokud mám volno, projekt podpořím," říká zpěvačka.

Absolonová je ve svých třiatřiceti letech stále bezdětná, ale hlavu si s tím neláme. "Děti bych už samozřejmě měla ráda, ale chtít prostě nestačí. Mívala jsem období, že když se mě kdokoli na děti zeptal, tak jsem ho chtěla zastřelit," přiznává se smíchem. "Je to hrozná otázka. Dítě bych měla, kdybych měla toho správného partnera. Zatím jsem šťastně rozvedená," pokračuje s humorem sobě vlastním.

"V současné době partnera mám, ale je to tak čerstvé, že bych nerada předjímala. Dítě je jedna z věcí, kterou bych si nerada nechala ujít, tak doufám, že to tak dopadne. Ještě mám třeba pět šest let času. Strašně mi pomohlo, že Ilona Csáková porodila v devětatřiceti. To mě nakoplo. Řekla jsem si: Jde to!," dodává Monika.

Benefiční večer, jenž moderovali Saša Rašilov a Jitka Schneiderová podpořil také Vlasta Horváth. Ten speciálně pro tuto příležitost složil a společně s Monikou Absolonovou a dívčí skupinou 5angels nazpíval krásnou píseň se stejnojmenným názvem Bona Mente. V divadle Hybernia zazpívali divákům také Helena Vondráčková, Petr Janda, Petr Bende a Milan Drobný.

Program zpestřila módní přehlídka modelů návrháře Petra Lakrona, které předvedly Zuzana Jandová, Zuzana Štěpanovská, Martina Dvořáková, Veronika Pompeová, Libuše Vojtková či Lilian Sarah Fischerová.

V roli modelky se opět představila Libuše Vojtková (vpravo) Zuzana Jandová

Poslední jmenovaná má sama s charitativní činností bohaté zkušenosti. Je zakladatelkou občanského sdružení Slunce dětem a vlastních projektů má opravdu hodně. V září například zajistila dovolenou u moře padesáti dětem z Dětského domova Domino a zařízení Klokánek. Velký zážitek měly děti díky této krásce také v polovině října, kdy vyběhly ruku v ruce s reprezentačními fotbalisty na zahájení kvalifikačního zápasu proti Severnímu Irsku.

Největší radost má ale Fischerová z povedeného projektu The Beautiful Mind, který letos slaví už třetí výročí. I tentokrát se zorganizovalo focení kalendáře s významnými osobnostmi české kulturní scény a výsledek je skvělý. "Z kalendáře mám i letos ohromnou radost. Křest proběhne dvacátého čtvrtého listopadu v Národním muzeu. Mezi nové tváře, které projekt podpořily, patří například Kateřina Neumannová, Jan Hřebejk, Václav Vydra, Jana Boušková či Monika Absolonová," vypočítává.

Monika Absolonová se postavila před objektiv Jiřího Turka společně s Lumírem Olšovským a z výsledné fotografie je nadšená. "Celý kalendář bude moc krásný. Lili je pro mě taková víla. Ona vždycky doma něco podle mě na koleně vymyslí a tak urputně za tím jde, že se to podaří," pěje zpěvačka chválu na Českou vicemiss z roku 2007.

Snad se i Fischerové podaří shromáždit tak velký finanční obnos, který se získal díky projektu Bona Mente. "Výtěžek činí více než šest milionů korun," prozradila s nadšením ředitelka občanského sdružení Život dětem Anna Strnadová. "Výtěžek je určen na nákup přístrojové techniky do prostor pěti neonatologických center a na výstavbu jednoho dětského domova," dodává.