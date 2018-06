Krásky obdarovaly opuštěné psy

FOTOGRAFIE ZDE

Petra Macháčková i Lucie Králová už vlastního psa mají.

Jediná Agáta Hanychová by bývala mohla domů odejít se čtyřnohým miláčkem, protože psa, s nímž se jako miss stěhovala do nového bytu, si nechal bývalý přítel Jakub. "Psa si pořídím, až budu mít dům se zahradou," bránila se však pokušení odnést si z útulku roztomilé štěně těžko identifikovatelné rasy.

Petra vlastní zlatého retrívra Báru a Lucie si před pěti lety odvedla z teplického útulku fenku Jesinu.

"Věděla jsem, že chci psa z útulku, nějakou menší rasu a určitě fenku, protože ženské jsou přítulnější. Pečlivě jsem vybírala, ke každé kleci poklekla a psa i přes zákaz hladila. Nakonec mě ze všech, co tam měli, dostala Jesina, byla hrozně mazlivá," vypráví Miss ČR. Když se jí zeptáte na rasu, jen zakroutí hlavou.

"Lidi se mě často ptají, jestli je to belgický ovčák, ale já vážně nevím, je to zkrátka kříženec. Ale hrozně chytrý a poslušný. Umí snad všechno, jen na vodítku chodí nerad."

Lucie Králová vybavila pro tuto příležitost Jesinu novým červeným šátkem na obojek.

"Doma jeden máme, s puntíky, ale protože jsem věděla, že se bude fotit, obstarala jsem jí nový, neonošený," smála se Králová. Pokud je to jen trochu možné, bere svého psa všude s sebou. A když to nejde, snaží se mu to brzo vynahradit.

"Jesina se mnou byla dokonce i na jevišti brněnského divadla, beru ji s sebou na různá focení, jen se vždy zeptám, jestli můžu. Fotografové jsou většinou svolní. Čekání na mě jí pak vynahrazuji dlouhými procházkami," říká miss, jež se zajímala také o chod pražského útulku pro zvířata. Jeho vedoucí Václav Steinbauer, který tady pracuje od roku 1993, ji uklidnil, že se zdejší psi vesměs dočkají svého původního nebo nového páníčka.

"Průměrně dvě stě třicet psů za měsíc odtud odchází a ten samý počet se přijímá. Většinou jsou to nalezenci a z padesáti procent obvykle najdeme jejich majitele. Ročně tady míváme tak kolem tří tisíc psů. Máme tady ale i jiná zvířata, třeba krokodýly, nebo hady, takže celkem je u nás tak pět tisíc zvířat za rok," poučil jednu z nejkrásnějších dívek České republiky.