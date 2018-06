Krásky, můžete se hlásit

18:26 , aktualizováno 18:26

Krásné dívky, jimž zrcadlo napovědělo, že by mohly být v příštím roce tou nejkrásnější, se mohou hlásit do soutěže. Patnáctý ročník Miss ČR byl vyhlášen. A stejně jako vloni poprvé, existuje i letos katogorie "patronů". Ten, kdo do soutěže přivede dívku, která v dubnu příštího roku získá titul Miss ČR, dostane odměnu 100 000 korun.

V článku najdete přehled soutěží krásy na celém světě i s jakými úspěchy se jich zúčastnily české dívky.