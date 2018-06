Krásky Lutovskou, Sokolovou a Divišovou spojují jizvy na nohou

Iveta Lutovská přišla ke dvěma jizvám na levé noze v Keni, kde byla loni na charitativní misi. "Upadla jsem na schodech," vzpomíná na původ doživotní památky na pobyt v exotice.

Její kolegyně mají jizvy na nohou od žiletek nebo od různých menších zranění. Přestože je spolu s jejich dokonalým tělem a půvaby živí, ani jedna z nich je nemá pojištěné.

"Svých nohou si cením, ale nikdy by mě nenapadlo, abych si je nechala pojistit. Možná by to ale po tom úraze něco přineslo," říká s úsměvem Iveta. Markétu vždy pobaví varování, aby si na nohy dávala pozor před důležitou prací.

"Je legrační, že když mám nějakou lukrativní nabídku na reklamy, je mi kladeno na srdce, ať hlavně nejezdím třeba na hory a nezlomím si nohu, že jde o velké peníze," uvádí Markéta.

Soutěž o nejkrásnější nohy roku

Kateřina je se svýma nohama spokojená, je to prý jedna z částí těla, která ji nikterak netrápí. Nesmí jen dopustit, aby je "zdobila" celulitida. "Celulitida je problém, s nímž se asi potýká každá žena. Já osobně s ní bojuju velmi tvrdě. Snažím se pravidelně hýbat, hodně pít a chodit na lymfodrenáže," prozrazuje Miss ČR 2007.

Stejně jako její kolegyně si nohy také pravidelně holí. "Začínala jsem strojkem, ale u toho jsem dost trpěla, žiletky jsou daleko jednodušší a pohodlnější způsob holení."

Která ze tří krásek bude nakonec vítězkou, se dá v tuto chvíli jen odhadovat. Hlasovat v soutěži Gilette Venus nejkrásnější nohy roku 2010 bude veřejnost prostřednictvím online hlasování na oficiální webové stránce soutěže.

Tereza Zímová Martina Dvořáková

Letošní finalistky, shodou okolností modelky a úspěšné účastnice soutěží krásy, nominovala do soutěže odborná porota, v níž usedli například loňská vítězka soutěže tanečnice Libuše Vojtková, stylistka Claudie Marčeková, herec Filip Blažek nebo plastický chirurg Libor Kment.