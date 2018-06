Krásky Kuchařová a Němcová lákají turisty do Prahy

Nápadná skupina lidí, kterou tvořil štáb v čele s režisérem Zoranem Gospičem a kameramanem zvučného jména Vladimírem Holomkem, vizážisté, stylisté, fotograf, dvě manažerky, Hana Valocká a Karolína Bosáková a jejich dvě svěřenkyně - krásné Češky Taťána Kuchařová a Petra Němcová - se před pár dny pohybovala po půvabných a dominantních místech Prahy.

Cílem bylo natočit videoklip prezentující naše hlavní město mladé generaci. Ruzyňské letiště, Novotného lávka, kavárna hotelu Intercontinental, obchodní centrum, Obecní dům, to byly lokace, na kterých se dívky, které byly po delší době v Praze, samy rády pokochaly její krásou. Navíc po dlouhé době jako zázrakem za slunečného jasného počasí bez mráčku.

Ve večerních hodinách natáčení pokračovalo na Nebozízku a na Karlově mostě. Karlův most je za večerního osvětlení zvlášť pro Petru Němcovou tím nejromantičtějším místem Prahy. "Pokaždé, když přijedu do Česka, jsem Prahou úplně okouzlená. Speciálně večer, to je úplně úžasná, magická, kouzelná, je to zkrátka nejkrásnější místo na celé zeměkouli. To je opravdu romantika. Ale nejenom ta romantika, ta historie, ale když se projdete po Karlově mostě, je zima a sněží, někdo hraje na kytaru a lidé ho v polokroužku poslouchají, je to jako z pohádky. Praha je opravdu pohádkové město a nedám na ni dopustit. Jsem ráda, že jsem Češka," říká Němcová.

Nápad na videoklip vznikl v modelingové agentuře Unique One, která Petru Němcovou v Česku zastupuje. Originální je v tom, že se na objednávku Magistrátu hlavního města Prahy rozhodl představit město ležící v srdci Evropy nejenom prostřednictvím krásných památek, ale také krásných dívek. To byl také důvod, proč Petra Němcová oslovila Táňu Kuchařovou.

"Koho jiného oslovit než Táničku, která tak krásně reprezentovala nejen Prahu, ale i naši krásnou Českou republiku na Miss World," vysvětluje Němcová. Bývalá nejkrásnější dívka světa na nabídku ihned kývla. "Pro mě to byla velice zajímavá nabídka. Nejvíc mě na tom lákalo i to, že návazně na to uspořádáme spolu s Petrou charitativní večer a výtěžek z něj půjde na moji a Petřinu nadaci," dodává Kuchařová.

Videoklip by měl světlo světa spatřit na začátku března, kdy se objeví ve vybraných televizích.