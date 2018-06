Kráska z Pardubic pokořila Prahu

Porotu a také diváky v sále Obecního domu si Horáková získala svým příjemným vystupováním. I proto si odnesla také titul Miss sympatie, o němž rozhodovali právě diváci.

Dívky publikum často i rozesmály, hlavně při disciplíně, při které měly dokázat svoji pohotovost a vtip. Finalistky také měly dokázat svoji inteligenci, když každá z nich dostala jednu otázku.

Správně odpověděla polovina dívek včetně pozdější vítězky, která měla vysvětlit, co je to skupina G8. „Snažila jsem se odpovědět správně kvůli tatínkovi, který ví snad všechno. No nevím, co by mi řekl, kdybych to řekla špatně,“ oddechla si Horáková.

Titul první vicemiss získala devatenáctiletá Zuzana Jandová z Karviné, korunku druhé vicemiss si mohla nasadit také devatenáctiletá Karolína Havránková z Brna.

Jediná finalistka z Prahy, Zdeňka Kopová, odešla s prázdnou. „Soutěž je otevřená pro dívky z celého Česka. Proto i Miss Brno může být třeba dívka z Prahy,“ vysvětlila manažerka soutěže Olga Sojková, proč z dvanácti finalistek hlavní město zastupovala jen jedna dívka.